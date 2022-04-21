برلماني: السيسي أعاد الحياة لمشروع توشكى

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن مشروع توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان يعد أحد المشروعات الهامة والواعدة التي تدعم تحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيدا بنجاح الرئيس السيسي في إعادة إحياء هذا المشروع القومي وحل جميع المشكلات والتغلب على المعوقات التي كانت تواجهه، ليصبح أحد أهم المشروعات التنموية القومية في مصر الآن، ويمثل أحد محاور مستقبل مصر الزراعي.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن هذا المشروع إنجاز كبير للدولة المصرية وأن فكرة المجتمعات الزراعية المتكاملة تساهم بكل قوة في تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وتساعد على تحقيق طفرة زراعية كبرى وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، كما أنها تساهم في تنمية صادرات مصر الزراعية.

وتابع أن الأراضي المستصلحة في مشروع توشكى تم تخصيصها لزراعة محاصيل استراتيجية أبرزها القمح، مما سيساعد على سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، بالإضافة إلى استغلال الميزات النسبية لعامل الطقس الذي يساعد على النضوج المبكر لبعض المحاصيل، وبالتالي تمثل ميزة تصديرية تنافسية.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع توشكى يعد أحد أهم المشروعات العملاقة للاستثمار الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، وسيساهم في تحقق طفرة زراعية، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، تساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة.

في السياق نفسه، قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم لمنطقة توشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتوزيع في إنشاء مشروعات زراعية تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، لا سيما بعدما أثبتت الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي ضرورة أن تتجه الدولة نحو الاعتماد على نفسها من أجل حمايتها من اي طفرات سلبية خارجية تؤثر على أمنها الغذائي.

وأوضحت رمزي، في تصريح صحفي، أن التوسع في إنشاء المجتمعات الزراعية المتكاملة يساهم في زيادة معدلات الصادرات، ومن ثم زيادة نسبة التعامل بالعملة الصعبة، مما يحقق مردود اقتصادي كبير على مصر، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب للعمل في تلك المجتمعات، وكذلك إتاحة المواد الزراعية والبذور للفلاحين ومتابعة احتياجاتهم لزيادة الإنتاج، لا سيما من المحاصيل الاستراتيجية.