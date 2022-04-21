مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

شهد طريق أسيوط الغربي، حادث انقلاب سيارة ملاكى مما تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - أسيوط بين مفارق جرزا والعياط.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة طفل عمره 4 سنوات اشتباه نزيف بالصدر والمخ والبطن وجميعهم من حلوان، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى العام بالفيوم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.