الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل فى انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

اسعاف
اسعاف

شهد طريق أسيوط الغربي، حادث انقلاب سيارة ملاكى مما تسبب فى مصرع 3 أشخاص وإصابة طفل، وجرى نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من النجدة بانقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة - أسيوط بين مفارق جرزا والعياط.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث وتبين مصرع 3 أشخاص، وإصابة طفل عمره 4 سنوات اشتباه نزيف بالصدر والمخ والبطن وجميعهم من حلوان، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى العام بالفيوم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

طريق أسيوط الغربي حادث انقلاب سيارة مصرع 3 أشخاص اصابة طفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال أعياد شم النسيم

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

ننشر نموذج الـ«بابل شيت» المتوقع لامتحانات الثانوية العامة 2022 (صور)

كيف يعبر «المارد الأحمر» موقعة كازابلانكا فى أصعب محطات «الأميرة السمراء»؟

إخلاء سبيل سيدة المترو فى «التعدى على 3 فتيات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبد العزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى