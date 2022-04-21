موسكو تحظّر 29 أمريكيًا بينهم «كامالا هاريس ومارك زاكربرغ» من دخول أراضيها

منعت روسيا، اليوم، 29 أمريكيًا هم مسؤولون سياسيون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، من الدخول إلى أراضيها، ردًا على عقوبات فرضتها واشنطن على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك تم استهداف 61 شخصية كندية معظمهم من المسؤولين الحكوميين أو العسكريين، من خلال هذا الإجراء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانين تضمنا أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبة إن هؤلاء المواطنين الأميركيين والكنديين "ممنوعون من دخول روسيا لأجل غير مسمى".

وشملت العقوبة في الجانب الأمريكي العديد من المسؤولين الحكوميين مثل نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس والمتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، إلى جانب العديد من الشخصيات في أوساط المال كرئيس بنك اوف أميركا النافذ براين موينيهان وفي صناعة الدفاع مثل مسؤولة شركة نورثروب غرومان كاثي واردن.

كما تم استهداف العديد من الشخصيات الإعلامية بينهم جورج ستيفانوبولوس أحد مقدمي برنامج "Good Morning America" الصباحي على قناة ABC وديفيد إجناتيوس وهو كاتب في صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الخارجية الروسية انها استهدفت هؤلاء "الصحفيين والخبراء" متهمة إياهم بالدفاع عن "أجندة معادية للروس".

في الجانب الكندي شمل الإجراء كاميرون أحمد المسؤول عن الإعلام في مكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو وقائد القوات الخاصة ستيف بويفين.