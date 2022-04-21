الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي

البيتكوين
البيتكوين

يبحث الكثير من المستثمرين وكذلك المواطنين المرابحين في العملات الإلكترونية عن سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي، بعد تباين أسعار العملات في كافة الدول بسبب ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتستعرض «الدستور» من خلال ذلك التقرير سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي.

سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، لتصبح سعر العملة الواحدة الأشهر في العالم 42542.30 دولار أمريكي، بنسبة 1.05%.

أعلى مستوى لسعر البيتكوين أمام الدولار

في نوفمبر 2021 كان أعلى مستوى وصل إليه سعر العملة الافتراضية بتكوين أمام الدولار، عندما سجلت 68 ألفًا و992 دولارًا للعملة الواحدة.

وتحاول عملة البيتكوين خلال تلك الفترة في المكافحة للوصول إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع معدل التضخم.

قد يهمك أيضًا: سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

 

المستثمرون يهجرون البيتكوين والعملات الرقمية

وتواجه البيتكوين والعملات الرقمية في الوقت الراهن أزمة كبرى عقب ارتفاع سعر الفائدة التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهي عزوف وهجر المستثمرون للمرابحة في العملات الرقمية، وانخفضت أحجام التداول كثيراً. 

واتجه المستثمرون إلى تداول ثرواتهم وأموالهم في الودائع البنكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومكسبها السريع عن البيتكوين والعملات الرقمية.

وتتأثر العملات الرقمية وأحجامها بسحب السيولة وتقليل المبالغ المتاحة المستثمرة في العملات الرقمية والبيتكوين.

 

الدولار بـ18.39 جنيه للشراء.. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات الرقمية اليوم

 سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH ارتفع بنسبة 0.01% مسجلًا 3097.56 دولار.

سعر بينانس كوين Binance coin BNB انخفض في حدود 0.28% إلى 420.31 دولار.

 سعر عملة الريبل XRP انخفض بنسبة 2.03% إلى 0.7478 دولار.

 سعر عملة كاردانو Cardano ارتفع بنسبة 0.33% لتسجل 0.9506 دولار.

سعر بولكادوت Polkadot ارتفع بنسبة 0.89% ليصل إلى 19.27 دولار.

سعر دوجكوين DOGE/USD ارتفع بنسبة 3.02% إلى مستويات 0.1403 دولار.

 

سعر البتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي ارتفاع سعر البتكوين سعر البتكوين اسعار البيتكوين البتكوين

مواد متعلقة

أسعار العملات الرقمية.. بيتكوين تتماسك بدعم سعودي ولايتكوين يقفز

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

المئات يشيعون جنازة 3 أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث سير بدمياط

إخلاء سبيل سيدة المترو فى «التعدى على 3 فتيات»

أول تعليق رسمى من وزارة الصحة بشأن الالتهاب الكبدى الغامض (خاص)

غضب أولياء أمور طلاب الثانوية بعد منع الكتاب المدرسي.. و«التعليم» تطمئنهم

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

النيابة توجه تهمة إحداث عاهة مستديمة لعامل قضم إصبع مديره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد العزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

القس. رفعت فكرى

الغردقة.. والتلاحم الوطني

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى

فلسطين: إسرائيل تعمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى