ارتفاع سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي

يبحث الكثير من المستثمرين وكذلك المواطنين المرابحين في العملات الإلكترونية عن سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي، بعد تباين أسعار العملات في كافة الدول بسبب ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتستعرض «الدستور» من خلال ذلك التقرير سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي.

سعر البيتكوين اليوم مقابل الدولار الأمريكي

ارتفع سعر البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، لتصبح سعر العملة الواحدة الأشهر في العالم 42542.30 دولار أمريكي، بنسبة 1.05%.

أعلى مستوى لسعر البيتكوين أمام الدولار

في نوفمبر 2021 كان أعلى مستوى وصل إليه سعر العملة الافتراضية بتكوين أمام الدولار، عندما سجلت 68 ألفًا و992 دولارًا للعملة الواحدة.

وتحاول عملة البيتكوين خلال تلك الفترة في المكافحة للوصول إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار الأمريكي بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع معدل التضخم.

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المستثمرون يهجرون البيتكوين والعملات الرقمية

وتواجه البيتكوين والعملات الرقمية في الوقت الراهن أزمة كبرى عقب ارتفاع سعر الفائدة التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي، وهي عزوف وهجر المستثمرون للمرابحة في العملات الرقمية، وانخفضت أحجام التداول كثيراً.

واتجه المستثمرون إلى تداول ثرواتهم وأموالهم في الودائع البنكية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ومكسبها السريع عن البيتكوين والعملات الرقمية.

وتتأثر العملات الرقمية وأحجامها بسحب السيولة وتقليل المبالغ المتاحة المستثمرة في العملات الرقمية والبيتكوين.

أسعار العملات الرقمية اليوم

سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH ارتفع بنسبة 0.01% مسجلًا 3097.56 دولار.

سعر بينانس كوين Binance coin BNB انخفض في حدود 0.28% إلى 420.31 دولار.

سعر عملة الريبل XRP انخفض بنسبة 2.03% إلى 0.7478 دولار.

سعر عملة كاردانو Cardano ارتفع بنسبة 0.33% لتسجل 0.9506 دولار.

سعر بولكادوت Polkadot ارتفع بنسبة 0.89% ليصل إلى 19.27 دولار.

سعر دوجكوين DOGE/USD ارتفع بنسبة 3.02% إلى مستويات 0.1403 دولار.