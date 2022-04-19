الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الدولار بـ18.39 جنيه للشراء.. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الدولار
الدولار

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا حذرا مقابل الجنيه المصري، كما شهدت أسعار اليورو والإسترليني تراجعا بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، وذلك عقب موجة ارتفاعات شهدها خلال الشهر الماضي، في أعقاب قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة 1%.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، "البنك الأهلى المصرى" و"بنك مصر"، شهد سعر صرف الدولار هدوءا حذرا بعد ارتفاعه أمس بقيمة 3 قروش، ليسجل اليوم 18.39 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي هدوءا ليصبح 18.40 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار 18.37 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع
وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية..وسجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا 4 - 6 قروش للشراء والبيع، في البنوك الحكومية والخاصة.

في البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر اليورو 19.79 جنيه للشراء، و19.90 جنيه للبيع.. وفي البنك التجارى الدولي، سجلت العملة الأوروبية 19.84 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 19.84 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا 4 - 8 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد ارتفاعه 1 - 4 قروش أمس في البنوك الحكومية والخاصة.

في البنك الأهلي وبنك مصر سجل سعر الإسترليني تراجعا ليصبح 23.88 جنيه للشراء، و24.02 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولي 23.93 جنيه للشراء و24.12 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الإسترليني 23.93 جنيه للشراء و24.06 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، شهدت أسعار الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصرهدوءا، ليسجل اليوم 4.89 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار صرف الدينار الكويتي تراجعا 3 - 5 قروش للشراء والبيع، وذلك بعد ارتفاعه أمس 7 - 8 قروش، ليسجل اليوم 57.93 جنيه للشراء و60.43 جنيه للبيع، وشهد الدرهم الإماراتي هدوءا، ليسجل 5.00 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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