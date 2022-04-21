الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

الذهب
الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس، في مصر للبيع والشراء عيار 21 في ختام التعاملات، على الرغم من تراجع سعره عالميًا لكن هناك عدة أسباب أدت إلى ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلية.

وتستعرض "الدستور" لقرائها سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمقبلين على الزواج وأيضًا المستثمرين في المعدن الأصفر عن الأسعار بشكل لحظي.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

ارتفع سعر الذهب أمس الأربعاء 20 أبريل 2022، بشكل كبير على مدار اليوم لعدة أسباب منها ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلية، وكذلك بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك وارتباطه بالمناسبات المختلفة مثل الزواج والخطوبة، وأدت كل تلك الأسباب إلى ارتفاع أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية.

استقرار سعر الذهب قبل اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى

 

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر للبيع والشراء عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24: 1263 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21: 1105 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18: 947 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: 8700 جنيه.

سعر الذهب العالمي 1952 دولارا للأونصة.

 

الذهب يختتم اليوم بسعر غير مسبوق للجرام

أسعار مصنعية الذهب في السوق المحلية

تختلف أسعار المصنعية، بين محلات الصاغة فيما بينها، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا على أعيرة الذهب المختلفة.

وتتراوح نسبة المصنعية ما بين 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب.

 

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الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر على أسعار الذهب

أثرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي نشبت في فبراير الماضي على أسعار الذهب في العالم وخاصة في مصر، لإقبال المواطنين على الشراء بشكل كبير، حيث يعتبر المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن سواء للمواطنين أو للدول الكبرى للخروج من الأزمات الاقتصادية أو الاستثمار فيه.

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وائل لطفي

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