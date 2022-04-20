نشرة بعد منتصف الليل.. ارتفاع أسعار الذهب وكندا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا

شهد مساء أمس الثلاثاء، العديد من الأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام وتصدرت محركات البحث على موقع «جوجل»، وفي نشرة «بعد منتصف الليل» نقدم لكم:

الإفتاء

الإفتاء ترد على المقللين قيمة زكاة الفطر هذا العام:

زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب على المسلم إخراجها قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد، فهي صاع من غالب قوت البلد على كل نفس من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في "الصحيحين": "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين"، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

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سعر خيالي للذهب في ختام تعاملات اليوم:

الذهب



واصل سعر الذهب أمس الثلاثاء ارتفاعه طوال ساعات اليوم محققًا أرقامًا غير مسبوقة، حيث ارتفع خلال اليوم فقط نحو 15 جنيهًا في الجرام عن سعر أمس رغم هبوط سعره عالميًا.

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أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات اتهامات مرسي له:

رد رئيس حزب الإصلاح والتنمية ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات على تسريبات الرئيس المعزول محمد مرسي في مسلسل "الاختيار 3"، والتي ذكر فيها محاولة سعييه في تولي رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وقت حكم الإخوان، وقال إنه كان مع الإسرائيليين وأنه زار إسرائيل.

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كندا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا:

اسلحة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن كندا سوف ترسل أنظمة المدفعية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام القريبة القادمة.

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إعلان موعد وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٢:



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقدها عصر اليوم الأربعاء مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا.

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