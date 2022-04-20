الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الذهب يختتم اليوم بسعر غير مسبوق للجرام

الذهب
الذهب

واصل سعر الذهب أمس  الثلاثاء ارتفاعه طوال ساعات اليوم محققًا أرقامًا غير مسبوقة، حيث ارتفع خلال اليوم فقط نحو 15 جنيهًا في الجرام عن سعر أمس رغم هبوط سعره عالميًا، مما جعله يحوز على اهتمام المواطنين ويصبح الأكثر بحثًا عبر محركات البحث خلال اليوم.

وقال عبدالرحمن محمد -تاجر ذهب- إن أسعار الذهب تشهد جنونًا خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم الثلاثاء واصل هذا الارتفاع على الرغم من هبوط سعره عالميًا إلى نحو 1967 دولارًا للأوقية، بتراجع قدره 0.14%، لكن شهد ارتفاعًا بسبب سعر الدولار بالنسبة للجنيه.

أسعار الذهب اليوم 

واستعرض "عبدالرحمن" أسعار الذهب اليوم خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة "الدستور" على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلًا:" إن السعر يختلف بين الساعة والأخرى لكن آخر تحديث للأسعار كان على النحو التالي:

وصل سعر عيار 18 إلى 910  جنيهات للجرام،  بينما سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا سعر 1060 جنيه للجرام، ووصل سعر عيار 24 لمستوى قياسي لأول مرة بعد كسره اليوم حاجز 1200 جنيه حيث وصل سعر الجرام 1210 جنيهات، وسعر جنيه الذهب وصل 8480 جنيهًا.

الإقبال على شراء الذهب 

وأضاف أن الإقبال على الشراء في رمضان يكون ضئيلًا وذلك بالإنشغال في شراء ياميش رمضان وتحضير العزومات، ويبدء التوجه لشراء الشبكات في العشر الأواخر من الشهر المبارك، وذلك لإقامة حفلات الخطوبة في العيد، مشيرا إلى أن ارتفاع الذهب لا يؤثر على الإقبال؛ لأن سعره غير متوقع وليس بإمكان أحد تخمين ما إن كان سيرتفع أم سينخفض خلال الفترات المقبلة.

شاهد البث المباشر على "الفيس بوك":

https://fb.watch/cuv__Ahw8g/

هبوط سعر دولار سعر الدولار عيار 21 الذهب سعر الذهب اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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