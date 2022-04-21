آخر أخبار العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في يومها الـ57

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ57، وترصد "الدستور" في السطور التالية آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي.

آخر أخبار العملية العسكرية الروسية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزير دفاعه سيرجي شويجو على نجاح العملية في ماريوبول، وذلك في أعقاب إعلان القوات الروسية سيطرتها على المدينة الساحلية بأكملها باستثناء مصنع «آزوفستال».

وأمر الرئيس الروسي الجيش بإلغاء الخطط لاقتحام مصنع «آزوفستال» في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية، وقال إنه يريد استمرار حصارها بشكل آمن بدلاً من ذلك.

وأعطى بوتين الأمر لوزير الدفاع، الذي سبق وأخبر الرئيس الروسي بأن «أكثر من ألفي مقاتل أوكراني لا يزالون يتحصنون في المصنع الضخم الذي يضم مساحة كبيرة تحت الأرض» وأن «الوضع في ماريوبول هادئ ويسمح بعودة المدنيين».

وقال بوتين إن روسيا تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة آزوفستال.

روسيا: العقوبات على موسكو ومينسك تحسن اندماج دولة الاتحاد

أعلن مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، «أليكسي بوليشوك»، عن أن العقوبات على روسيا وبيلاروسيا تعمل على تحسين التكامل في إطار دولة الاتحاد بين البلدين.

وقال «بوليشوك»، في تصريحٍ لوكالة أنباء «تاس»، اليوم الخميس: «إن ضغط العقوبات الغربية علينا وعلى بيلاروسيا يعمل بشكل أكبر على اندماجنا ويوحد دولة الاتحاد أكثر».

وأضاف: «لا يتعين الربط بين ديناميكيات عمليات التكامل بين موسكو ومينسك والوضع الخارجي؛ لأن إقامة دولة الاتحاد تقوم على المصالح الحقيقية للروس والبيلاروسيين».

أوكرانيا تطالب روسيا بالسماح بإجلاء مدنيين وجنود مصابين من آزوفستال

طالبت إيرينا فيريشتشوك، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، اليوم الخميس، روسيا بالسماح على وجه السرعة بإجلاء المدنيين والجنود المصابين من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في ماريوبول عبر ممر إنساني.

وقالت فيريشتشوك في منشور على الإنترنت: "هناك نحو ألف مدني و500 جندي مصاب هناك. كلهم بحاجة إلى إخراجهم من آزوفستال اليوم".

ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الجيش بعدم اقتحام منطقة مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول، مشددا على ضرورة إحكام الطوق عليها كي لا تقدر «حتى الذبابة على المرور».

وقال بوتين، خلال اجتماع مع وزير الدفاع سيرجي شويجو، في الكرملين اليوم الخميس: "لا تقتحموا مصنع آزوفستال وأحكموا الطوق عليه ولا تسمحوا ولا حتى لذبابة بالمرور".

وأضاف الرئيس الروسي: "أعتبر الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية أمرا غير مجد، وآمر بإلغائه"، وعلل بوتين إلغاء اقتحام "آزوفستال" باعتبارات إنقاذ أرواح الجنود الروس.

سلاح الجو الروسي يدمر 20 موقعا للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن القوات الجوية دمرت 20 موقعا لتمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، خلال آخر 24 ساعة



وقال "كوناشينكوف" - في إيجاز صحفي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - إن القوات الصاروخية والمدفعية نفذت ضربات على نحو 1000 منشأة عسكرية في أوكرانيا ، من بينها 58 موقعا للقيادة و 162 موقع مدفعية و 771 معقلا ومناطق تجمع للقوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية .

ولفت المتحدث الى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية، كما تم إسقاط صاروخ تكتيكي أوكراني من طراز "توشكا أو".

وأشار الى أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أسفرت منذ انطلاقها حتى الآن عن تدمير 140 طائر ة، و 106 مروحيات و511 طائرة مسيرة، و254 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2410 دبابات ومركبات قتالية مصفحة، و 262 قاذفة صواريخ متعددة، 1046 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، بالإضافة إلى 2259مركبة عسكرية خاصة.

مسؤولة أوكرانية: أكثر من ألف جثة لمدنيين في مشارح كييف

كشفت مسؤولة أوكرانية لوكالة "فرانس برس"، أن مشارح منطقة كييف باتت تضمّ أكثر من ألف جثّة لمدنيين، في حين تتّهم كييف الروس بارتكاب "مجزرة" في حقّ مئات المدنيين خلال احتلالهم المنطقة في مارس.

وفي تصريحات لوكالة "فرانس برس" من مدينة بوروديانكا في شمال غرب كييف، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولجا ستيفانيشينا، إن "1020 جثّة ليست سوى لمدنيين هي في مشارح منطقة كييف".

منذ انسحاب القوّات الروسية من محيط كييف في أواخر مارس، عُثر على المئات من جثث المدنيين الذين تتّهم السلطات الأوكرانية وبلدان الغرب روسيا بارتكاب "جرائم حرب" بحقّهم، وهي اتّهامات ترفضها موسكو.

روسيا: العقوبات على موسكو ومينسك تحسن اندماج دولة الاتحاد

أعلن مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، «أليكسي بوليشوك»، عن أن العقوبات على روسيا وبيلاروسيا تعمل على تحسين التكامل في إطار دولة الاتحاد بين البلدين.

وقال «بوليشوك»، في تصريحٍ لوكالة أنباء «تاس»، اليوم الخميس: «إن ضغط العقوبات الغربية علينا وعلى بيلاروسيا يعمل بشكل أكبر على اندماجنا ويوحد دولة الاتحاد أكثر».

وأضاف: «لا يتعين الربط بين ديناميكيات عمليات التكامل بين موسكو ومينسك والوضع الخارجي؛ لأن إقامة دولة الاتحاد تقوم على المصالح الحقيقية للروس والبيلاروسيين».

يُشار إلى أن دولة الاتحاد، المعروفة أيضًا باسم الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروسيا، عبارة عن اتحاد يجمع البلدين، وتعود اتفاقية الاتحاد إلى ديسمبر 1999، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2000، بعد إقرار برلمانيّ البلدين لها وتوقيع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو عليها.