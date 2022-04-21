الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شرطة الحدود البولندية: 2.9 مليون لاجئ دخلوا البلاد من أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت شرطة الحدود البولندية في تغريدة اليوم الخميس أن نحو 2.9 مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى بولندا منذ بداية الغزو الروسي.

وشهد أمس الأربعاء عبور نحو 22 ألفا و300 لاجئ الحدود إلى بولندا، أي أقل بواقع 11% عن اليوم السابق عليه، غير أن نفس العدد (22 ألفا و300 شخص) عبروا في الاتجاه المعاكس أمس الأربعاء، عائدين إلى أوكرانيا من بولندا. 

وأفادت السلطات بأن أغلبية من هؤلاء هم مواطنون أوكرانيون، يتوجهون على الأغلب إلى مناطق أعاد الجيش الأوكراني السيطرة عليها.

شرطة الحدود البولندية أوكرانيا ​أوكرانيا​ أراضي أوكرانيا أزمة أوكرانيا

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