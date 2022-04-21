الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

2063 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات مكبرة بكفر الشيخ

مخالفة
مخالفة

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 2063 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق" حيث تم ضبط 26 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 14 مخالفة دراجة نارية، و67 مخالفة سير بدون تراخيص 39 بدون رخص قيادة و28 بدون رخص تسيير، و 1662 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية فى كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

إدارة المرور حملات مرورية كفر الشيخ قانون المرور الجديد المخالفات المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

بتوجيهات الرئيس.. بدء صرف معاشات مايو غدا

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بالأسماء.. تفاصيل الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى»

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

بعد إطلاق موسم القمح.. أبرز المعلومات عن «توشكى الخير» فى أسوان

نشرة أخبار العرب.. اجتماع طارئ من أجل فلسطين والرئيس التونسي يتوعد المخربين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

16 بندا لمنع انتهاكات إسرائيل.. بيان اللجنة العربية حول الأوضاع في الأقصى

اللجنة العربية تدين انتهاكات إسرائيل في المسجد الأقصى

صحيفة سعودية: ما يحدث فى فلسطين جريمة معلنة ومستمرة ضد الإنسانية