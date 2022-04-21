ضبط 6 أطنان دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان "دواجن - مقطعات دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن في محافظة الشرقية.