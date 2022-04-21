الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط 6 أطنان دواجن مجهولة المصدر في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 6 أطنان "دواجن - مقطعات دواجن" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن في محافظة الشرقية.

شرطة التموين مقطعات دواجن محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

سيدة تخلع زوجها بعد بتر ساقه: «خلانى أشتغل وأصرف عليه وعلى أبوه وإخواته»

بعد إطلاق موسم القمح.. أبرز المعلومات عن «توشكى الخير» فى أسوان

حادثة فطرت القلوب.. مصرع 3 أشقاء «أطباء» فى انقلاب سيارة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

«أخبار فاتتك».. موعد عيد الفطر 2022 والنيابة تعلن نتائج التحقيقات واقعة «فتاة البلكونة»

أول تعليق من وزير التعليم على مطالبات طلاب الثانوية برجوع الـ«open book»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة سعودية: ما يحدث فى فلسطين جريمة معلنة ومستمرة ضد الإنسانية

«جوتيريش» يدعو إلى وقف الاستفزازات في القدس واحترام الوضع الراهن

الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على مناطق بقطاع غزة