قبل عيد الفطر.. 6 علاجات منزلية للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل

تحرص الفتيات والسيدات قبل العيد على زيادة العناية بالبشرة خاصة للبقع التي تظهر في الوجه، و تظهر البقع السوداء المزعجة عندما تسد المسام بسبب الدهون الزائدة، ويصعب التخلص منها نظرا لأنها في الأساس بصيلة شعر مسدودة بالزيت والجلد الميت، لكن يمكنك تجربة العلاجات المنزلية للتخلص من الرؤوس السوداء، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع"india"، علاجات منزلية سهلة للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل.

1- بيكربونات الصوديوم

صودا الخبز ليست فقط للخبز أو للحفاظ على رائحة الثلاجة منعشة، ولكن جودته المطهرة تجعله منتجًا رائعًا لبشرتك، و يعمل كمقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعل البشرة ناعمة وسلسة.

و تساعد صودا الخبز أيضًا على تحييد درجة حموضة الجلد ، فهي تشجع الجلد على إنتاج كمية أقل من الزيت مما يعني أنه بعد الاستخدام المنتظم ، قد تكون قادرًا على توديع تلك الرؤوس السوداء للأبد.

2- القرفة

القرفة من التوابل المضادة للبكتيريا التي يمكن استخدامها لصنع قناع الوجه العطري الذي يقدم جميع أنواع الفوائد للبشرة، بما في ذلك إزالة الرؤوس السوداء.

و كما أنه يساعد على التخلص من الجلد المتقشر وكذلك حب الشباب ، ويمكن استخدامه كمقشر للجسم للحصول على بشرة أكثر نعومة وإشراقًا.

3- العسل

العسل مضاد للجراثيم ومطهر ، مع خصائص تساعد على إزالة الرؤوس السوداء عن طريق تدمير الجراثيم أو الشوائب التي تسد المسام ، مما يجعله خيارًا رائعًا آخر لمن يعانون من الرؤوس السوداء المرتبطة بحب الشباب.

ويعمل العسل أيضًا كمضاد حيوي طبيعي، حيث يساعد على سحب الأوساخ من مسام الجلد لإزالة الرؤوس السوداء بالإضافة إلى شد وترطيب المسام للحصول على بشرة أكثر صفاءً.

4- أملاح إبسوم

لا تعد أملاح إبسوم رائعة فقط لتخفيف آلام العضلات ، ولكنها تساعد أيضًا في إزالة الرؤوس السوداء في حين أن معظم العلاجات في هذه القائمة تعمل على إذابة الجلد الميت والزيت، فإن خليط ملح إبسوم يسحب بالفعل السدادة من كل مسام مسدودة حتى يغسلها ببساطة.

5- بياض البيض

يقدم بياض البيض العديد من الفوائد للبشرة. إنها غنية بالبروتين الذي يوفر خصائص توحيد لون البشرة ويساعد على تعزيز البشرة الخالية من التجاعيد، نظرًا لقدرته على شد الجلد وتقليل المسام .

ويعد استخدام بياض البيض مفيد بشكل خاص للبشرة الدهنية ويقلل من فرص ظهور الرؤوس السوداء في المستقبل أثناء إزالة الرؤوس السوداء الحالية في نفس الوقت، هذه الطريقة تزيل الدهون وتخرج أي عمق داخل المسام.

6- الشاي الأخضر

بدلًا من قضاء ساعات طويلة في محاولة فرك المسام المسدودة من وجهك أو فركها أو تركيزها، حاول الاستفادة من علاج شائع وهو الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة فهو لا يقلل الزيت وتهيج الجلد فحسب ، بل يعمل على حمايته من الأذى في المستقبل.