الجمعة 22 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل عيد الفطر.. 6 علاجات منزلية للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل

صورة ارشفية
صورة ارشفية

تحرص الفتيات والسيدات قبل العيد على زيادة العناية بالبشرة خاصة للبقع التي تظهر في الوجه، و تظهر البقع السوداء المزعجة عندما تسد المسام بسبب الدهون الزائدة، ويصعب التخلص منها نظرا لأنها في الأساس بصيلة شعر مسدودة بالزيت والجلد الميت، لكن يمكنك تجربة العلاجات المنزلية للتخلص من الرؤوس السوداء، ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع"india"، علاجات منزلية سهلة للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل.

1- بيكربونات الصوديوم

صودا الخبز ليست فقط للخبز أو للحفاظ على رائحة الثلاجة منعشة، ولكن جودته المطهرة تجعله منتجًا رائعًا لبشرتك، و يعمل كمقشر لإزالة خلايا الجلد الميتة مما يجعل البشرة ناعمة وسلسة.

 و تساعد صودا الخبز أيضًا على تحييد درجة حموضة الجلد ، فهي تشجع الجلد على إنتاج كمية أقل من الزيت مما يعني أنه بعد الاستخدام المنتظم ، قد تكون قادرًا على توديع تلك الرؤوس السوداء للأبد.

2- القرفة

القرفة من التوابل المضادة للبكتيريا التي يمكن استخدامها لصنع قناع الوجه العطري الذي يقدم جميع أنواع الفوائد للبشرة، بما في ذلك إزالة الرؤوس السوداء.

 و كما أنه يساعد على التخلص من الجلد المتقشر وكذلك حب الشباب ، ويمكن استخدامه كمقشر للجسم للحصول على بشرة أكثر نعومة وإشراقًا.

3- العسل

العسل مضاد للجراثيم ومطهر ، مع خصائص تساعد على إزالة الرؤوس السوداء عن طريق تدمير الجراثيم أو الشوائب التي تسد المسام ، مما يجعله خيارًا رائعًا آخر لمن يعانون من الرؤوس السوداء المرتبطة بحب الشباب. 

ويعمل العسل أيضًا كمضاد حيوي طبيعي، حيث يساعد على سحب الأوساخ من مسام الجلد لإزالة الرؤوس السوداء بالإضافة إلى شد وترطيب المسام للحصول على بشرة أكثر صفاءً.

4- أملاح إبسوم

لا تعد أملاح إبسوم رائعة فقط لتخفيف آلام العضلات ، ولكنها تساعد أيضًا في إزالة الرؤوس السوداء في حين أن معظم العلاجات في هذه القائمة تعمل على إذابة الجلد الميت والزيت، فإن خليط ملح إبسوم يسحب بالفعل السدادة من كل مسام مسدودة حتى يغسلها ببساطة.

5- بياض البيض

يقدم بياض البيض العديد من الفوائد للبشرة. إنها غنية بالبروتين الذي يوفر خصائص توحيد لون البشرة ويساعد على تعزيز البشرة الخالية من التجاعيد، نظرًا لقدرته على شد الجلد وتقليل المسام . 

 ويعد استخدام بياض البيض مفيد بشكل خاص للبشرة الدهنية ويقلل من فرص ظهور الرؤوس السوداء في المستقبل أثناء إزالة الرؤوس السوداء الحالية في نفس الوقت، هذه الطريقة تزيل الدهون وتخرج أي عمق داخل المسام.

6- الشاي الأخضر

بدلًا من قضاء ساعات طويلة في محاولة فرك المسام المسدودة من وجهك أو فركها أو تركيزها، حاول الاستفادة من علاج شائع وهو الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة فهو لا يقلل الزيت وتهيج الجلد فحسب ، بل يعمل على حمايته من الأذى في المستقبل.

قبل العيد العلاجات المنزلية للتخلص من الرؤوس السوداء علاجات منزلية سهلة هناك أستعداد من كل سيدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تاريخ المؤامرة على الوطن العربى على الشاشة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: الحرارة ستنخفض 14 درجة مساء اليوم

لماذا أخفى الله ليلة القدر وما علاماتها؟.. «الإفتاء» تجيب

«الصحة»: انخفاض المنحنى الوبائى لكورونا بعد تجاوز نسب التطعيم 55%

«افتحوا 3 مقابر»: جدة أشقاء البالطو الأبيض تكشف تفاصيل «مكالمة الموت»

«زراعة البحيرة» تبحث تفعيل بروتوكول التعاون للتحول من الرى التقليدى للأنظمة الحديثة

مستشار ألمانيا يعلن توريد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السمّاح عبد الله

عماد الغزالي

حسين دعسة

الوصي الهاشمي وحقائق تؤكد حصانة القدس.. أمام اللجنة الوزارية العربية بعمان

محمد العسيري

فى جزيرة غمام.. من ذاق عرف

محمد المعتصم

المؤلفون فى الأرض «2» عبدالرحيم كمال.. الألفة

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «٢-٢»

د. بهي الدين مرسي

«الرحبانية... تزوجا أنغام الغرب وأنجبا طرب الشرق»

ماجد حبته

حصاد توشكى الخير

محمد عبدالعزيز

إعلان.. إعلان.. إعلان

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الإفريقى يدين بشدة قصف غزة واعتداءات المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس

ملك الأردن: يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي والقانوني في الأقصى