الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا الشربينى تكشف حقيقة ارتباطها بـ حسن أبو الروس

دينا الشربينى
دينا الشربينى

قالت الفنانة دينا الشربيني، إنها تعرضت للخيانة من قبل إحدى صديقاتها ولكن تصالحنا بعدها بفترة ولم تعد صداقتنا لنفس مكانتها.

 

وقالت خلال لقائها في برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "أي علاقات ارتباط خطوبة أو زواج ممكن تخلص ولكن الصداقة أرى أنها لا تنتهي وأشعر أنها لا بد أن تكون أبدية مثل الإخوات ولكن الصداقة معناها لدي كبير".

 

وعن الأنباء المتداولة بارتباطها بالفنان حسن أبوالروس، قالت "الشربيني": "لا طبعا لا يوجد ارتباط بينا، حسن إنسان كويس جدا ومراته بحبها جدا وهو صديقي،  وكان  بيعمل أغنية "فلتت مني" وعجبتني الفكرة وعملتها معاه أنا لا بغني ولا بعرف أغني أصلا".

واختتمت: "فكرة الارتباط دي مسمعتهاش خالص، دي إشاعة تضحك جدا بصراحة"، وجاء ذلك ذلك خلال استضافتها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس. 

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وائل لطفي

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