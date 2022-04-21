التحريات تكشف ملابسات فيديو حمل شخص لطفل وإلقائه أرضا بالجيزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو لرجل يحمل طفلًا ويلقيه أرضًا عدة مرات، حيث تبين أن بطل الفيديو يعاني من مشاكل نفسية، وانهال على الطفل بالضرب عقابًا على سبه له.

رصدت مديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقيام شخص بحمل طفل وطرحه أرضا أكثر من مرة حتى هرع إليه الأهالي وانقذوا الطفل من بين يديه.

بفحص الفيديو تبين أن الواقعة بمدينة منشاة القناطر في الجيزة، وشكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وأسفرت التحريات بقيادة العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر، أن الطفل البالغ من العمر 9 سنوات قام بسب أحد جيرانه بالمنطقة ما دفع الرجل للحاق به والتعدي عليه بالضرب، حيث حمله وألقاه على الأرض.

وتبين أن الطفل أصيب بكسور ونزيف داخلي، وتم نقله إلى المستشفى، بينما نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه يعاني من بعض الاضطرابات النفسية، وبرر تعديه بالضرب على الطفل قائلًا: "بيزفني في الشارع وبيقولي المجنون أهو".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.