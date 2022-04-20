الخميس 21 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شوقى الآخر».. كتاب جديد لأحمد عنتر مصطفى عن أمير الشعراء

أحمد عنتر مصطفى
أحمد عنتر مصطفى

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "شوقي الآخر" تأليف الشاعر أحمد عنتر مصطفى.

الكتاب هو الثاني عن الشاعر الكبير وأمير الشعراء أحمد شوقي والذي يصدره أحمد عنتر مصطفى بعد كتابه" شوقيات الغناء"، والذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في ثلاث طبعات.

وعن الكتاب قال عنتر مصطفى على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “استغرق إنجاز الكتاب سبع سنوات ويأتي الكتاب في ذكرى مرور 90 عاما على رحيل أمير الشعراء احمد شوقي الذي توفى في 21 أكتوبر من عام 1932”.

أما عن أحمد عنتر مصطفى فهو شاعر وناقد مصري معاصر، ولد عام 1944 بمحافظة الجيزة، عمل فاحصًا وباحثًا بإدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم تولى مهمة إنشاء متحف أم كلثوم وظل لمدة كبيرة جدا يجمع تراثها وكل ما يتعلق بها، وعمل أمينا للمتحف، بالإضافة لعمله في الكثير من المجلات العربية، وأيضًا عمله بالثقافة الجماهيرية كمسئول عن سلسلة الأعمال الكاملة.

نشرت أشعاره في العديد من الدوريات العربية مثل الآداب والموقف العربي والأقلام والطليعة والحرس الوطني والمجلة العربية ومواقف عربية والطليعة والجمهورية وأخبار الأدب وأدب ونقد ومجلة المجلة وغيرها.

ومن دواوينه الشعرية «مأساة الوجه الثالث»،«مرايا الزمن المعتم»، و«الذى لا يموت أبدًا»، و«أغنيات دافئة على الجليد»، و«حكاية المدائن المعلقة»، و«أبجدية الموت والثورة». 

وصدرت أعمال الكاملة في ثلاثة مجلدات عن المجلس الأعلى للثقافة، ويكتب المقالة النقدية، وشعر للأطفال، وساهم فى إثراء الحياة الثقافية طوال نصف قرن. 

فاز أحمد عنتر مصطفى بجائزة البابطين لأفضل ديوان شعر، وصدرت عنه العديد من الكتابات النقدية والكتب التي اهتمت بمسيرته الشعرية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب شوقي الآخر أمير الشعراء أحمد شوقي أحمد عنتر مصطفى شوقيات الغناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة بضرب فتاة داخل المترو بدعوى ارتدائها ملابس فاضحة

الاختيار 3 الحلقة 19.. خطة الشاطر الشيطانية لحكم مصر: «نشتغل من ورا» (فيديو)

الدكتوراه المعطّلة: كيف حقق الرئيس السيسي حُلم طالبة في الدراسة بالخارج؟

سعر الذهب اليوم الخميس 21 أبريل في مصر للبيع والشراء عيار 21

قصة مسيحيين فازا في مسابقة القرآن الكريم بالمنيا.. «حلّوا 15 سؤال صح»

العائدون الحلقة 19| مهمة جديدة لـ أمير كرارة وأمينة خليل فى دولة أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

القدس خط أحمر.. و«بينيت» يبحث عن التصعيد العسكرى

د هند جاد

نور العقول.. ليس من عمل الشيطان

خالد عكاشة

مزيد من الاحتقان والشروخ داخل البيت الشيعى العراقى

ماجد حبته

منتصف الطريق إلى الإليزيه

كريم فرغلى

ناس مش عارفة ربنا

لواء. محسن الفحام

الطفل المصرى قضية أمن قومى

لواء.حمدى البطران

سيستم البنك

فيصل شمس

أين ذهب جمهور توفيق عكاشة

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

اختراق مواقع حكومية إسرائيلية لليوم الثانى على التوالى

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف

بينيت يمنع عضو كنيست مُتطرفًا من الوصول لباب العامود بالقدس الشرقية