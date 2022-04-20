«شوقى الآخر».. كتاب جديد لأحمد عنتر مصطفى عن أمير الشعراء

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب "شوقي الآخر" تأليف الشاعر أحمد عنتر مصطفى.

الكتاب هو الثاني عن الشاعر الكبير وأمير الشعراء أحمد شوقي والذي يصدره أحمد عنتر مصطفى بعد كتابه" شوقيات الغناء"، والذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في ثلاث طبعات.

وعن الكتاب قال عنتر مصطفى على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “استغرق إنجاز الكتاب سبع سنوات ويأتي الكتاب في ذكرى مرور 90 عاما على رحيل أمير الشعراء احمد شوقي الذي توفى في 21 أكتوبر من عام 1932”.

أما عن أحمد عنتر مصطفى فهو شاعر وناقد مصري معاصر، ولد عام 1944 بمحافظة الجيزة، عمل فاحصًا وباحثًا بإدارة النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم تولى مهمة إنشاء متحف أم كلثوم وظل لمدة كبيرة جدا يجمع تراثها وكل ما يتعلق بها، وعمل أمينا للمتحف، بالإضافة لعمله في الكثير من المجلات العربية، وأيضًا عمله بالثقافة الجماهيرية كمسئول عن سلسلة الأعمال الكاملة.

نشرت أشعاره في العديد من الدوريات العربية مثل الآداب والموقف العربي والأقلام والطليعة والحرس الوطني والمجلة العربية ومواقف عربية والطليعة والجمهورية وأخبار الأدب وأدب ونقد ومجلة المجلة وغيرها.

ومن دواوينه الشعرية «مأساة الوجه الثالث»،«مرايا الزمن المعتم»، و«الذى لا يموت أبدًا»، و«أغنيات دافئة على الجليد»، و«حكاية المدائن المعلقة»، و«أبجدية الموت والثورة».

وصدرت أعمال الكاملة في ثلاثة مجلدات عن المجلس الأعلى للثقافة، ويكتب المقالة النقدية، وشعر للأطفال، وساهم فى إثراء الحياة الثقافية طوال نصف قرن.

فاز أحمد عنتر مصطفى بجائزة البابطين لأفضل ديوان شعر، وصدرت عنه العديد من الكتابات النقدية والكتب التي اهتمت بمسيرته الشعرية.