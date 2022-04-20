مصرع شخص إثر حادث تصام سيارتين أعلى الدائرى الأوسطى

لقى شخص مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائرى الأوسطي بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووفاة شخص أعلى الطريق الدائرى الأوسطى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف وبالفحص تبين وقوع اصطدام سيارتين ملاكى ونتج عن الحادث وفاة شخص وتم نقله إلى مشرحة أحد المستشفيات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.