المغرب يسجل 40 إصابة بكورونا و108 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات جراء الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة المغربية في نشرتها اليومية الخاصة بالوضعيّة الوبائية في المملكة بارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.164.507 حالة، فيما ثبت إجمالي الوفيات جراء الوباء عند 16.064 وفاة.

وأشارت الصحة المغربية في نشرتها إلى أنه تم التأكد من 108 حالة شفاء إضافية؛ ليصل التعافي إلى 1.147.911.

ونوهت إلى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8847 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.398.672 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت أنه حتى يوم الإثنين تلقى 5701 شخص الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة 6213875 شخصا.

وأوضحت أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24799345 شخصا، حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 23276081 شخصا، حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 820 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأن 1172 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال نفس الفترة.

وكان المغرب قد تسلم أكثر من 67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

هذا، وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 505 ملايين و975 ألفا و895 إصابة.

وأفادت الجامعة- فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و203 آلاف و343 وفاة.