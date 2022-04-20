«القومي للمرأة» يرصد غياب المرأة من ذوي الهمم من أي استضافة في برامج رمضان

أظهرت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة لمنتصف شهر رمضان لعام 2022، وذلك بشأن برامج رمضان، على القنوات المختلفة، وذلك وفقا للتقرير المبدئي لرصد لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة لرصد الأعمال المذاعة في رمضان خلال النصف الأول من الشهر، الالتزام بوجود التصنيف العمري للمشاهدة قبل بداية الأعمال الرمضانية وأن كان معظمها لا يتناسب مع الفئة العمرية المحدد لها من حيث مشاهد العنف أو الألفاظ المستخدمة في الإطار الدرامي.

ورصد التقرير مآخذ على البرامج بشكل عام، ومنها:

لم يتم استضافة سيدات أو فتيات مؤثرات في مختلف القطاعات أو نواحي الحياة فلم يكن هناك فرصة لظهور المرأة المفكرة، أو الأديبة، أو الطبيبة، أو المهندسة، أو القاضية، أو اللاعبة الرياضية، ولدينا نماذج كثيرة وإيجابية جدا للمرأة والفتاة المصرية التي وصلت العالمية في مختلف المجالات.

للأسف اعتمدت البرامج على اظهار فقط الفتاة او المرأة الفنانة أو البلوجر التي تعتمد على الشكل والمظهر أكثر من تقديم رسائل فعالة وإيجابية للفتيات المراهقات بصفة خاصة.

أيضا غابت المرأة أو الفتيات من ذوي القدرات الخاصة والمميزات في مجالهن من أي استضافة في البرامج العامة.

للأسف كذلك قبلت بعض السيدات اللاتي ظهرن في البرامج المختلفة التعرض للإهانة خصوصاً في برامج المقالب وبالتحديد برنامج رامز موفي ستار، والبرامج الحوارية مثل العرافة.

هناك بعض البرامج الدينية التي لم تتعرض أساساً للمرأة مثل برنامج "مصر أرض المجددين" الذي يقدمه الشيخ علي جمعة.

أفضل البرامج التي قدمت صورة المرأة في التلفزيون هي التي لم تعتمد في المقام الأول على نجوم الدرجة الأولى، بل البرامج التي اعتمدت علي البسطاء مثل "نص الحدوتة" و"كلام الناس" هي التي خطفت الأضواء في عرض صورة المرأة بشكل ممتاز.

حدث تكرار كبير للضيوف من النساء في عديد البرامج مثل الفنانة صابرين التي ظهرت في ثلاث برامج مختلفة خلال النصف الأول من رمضان.