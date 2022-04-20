موعد عيد الفطر المبارك 2022-1443 في مصر وتوقيت وضوابط صلاة العيد

موعد عيد الفطر 2022 في مصر تصدر قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية، تزامنا مع بدء ليالي العشر الأول الأواخر من شهر رمضان الكريم 1443 وإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد عيد الفطر 2022 فلكيا في مصر.

موعد عيد الفطر 2022

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح له اليوم الأربعاء 20 أبريل، حول موعد عيد الفطر 2022 في مصر، أن عدة شهر رمضان هذا العام 29 يومًا.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443 أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ستوافق يوم الإثنين الثاني من مايو المقبل، طبقًا للحسابات الفلكية.

موعد رؤية هلال عيد الفطر 2022

وعن موعد رؤية هلال شهر شوال 1443 لتحديد موعد عيد الفطر 2022، أوضح «القاضي» أن الهلال سيولد يوم السبت 29 رمضان الحالي الموافق 30 أبريل في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

وأشار إلى أن هلال شهر شوال لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك يوم الرؤية في التاسع والعشرين من شهر رمضان 1443 في القاهرة وجميع عواصم الدول العربية والإسلامية.

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موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022

في سياق متصل، أعلنت هيئة المساحة المصرية، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباحًا، ويراعى المقيمين خارج محافظة القاهرة فروق التوقيت.

وعن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2022 أوضحت وزارة الأوقاف أنه سيتم فتح المساجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة على أن يتم غلقها بعد الصلاة بـ10 دقائق.

وستقام صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في المساجد الكبرى الجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد.