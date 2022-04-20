تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين

أعلن الدكتور شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة إلى 26 يونيو بدلا من 11 يونيو، على تنتهي 21 يوليو من هذا العام، يتخللها إجازة عيد الأضحى.

وأكد شوقي أن امتحان المواد الخارج المجموع، سيكون قبل الجدول الرسمي بأيام في لجان مؤمنة بالمدارس.

ويعقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل عدد من القرارات، أبرزها عقد امتحانات الثانوية العامة 2022، عصر اليوم الأربعاء، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم وقناة مدرستنا، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر هذا الرابط : https://www.facebook.com/egypt.moe

وقال مصدر مسؤول بديوان عام الوزارة، إن الدكتور طارق طارق شوقي سيعلن في المؤتمر الصحفي، كافة تفاصيل عقد امتحانات الثانوية وأبرزها:

1-شكل الامتحان الثانوية العامة هل سيكون إلكتروني أم ورقي بنظام البابل شيت مثل العام الماضي؟.

2-نوع أسئلة امتحانات الثانوية العامة هل سيكون اختيار من متعدد فقط مثل العام الماضي أم سيكون هناك أسئلة المقالية؟.

3-شكل التصحيح هل سيكون إلكتروني دون تدخل بشري أم سيتم اللجوء إلى التدخل البشري في حال وجود أسئلة مقالية؟.