الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بث مباشر.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

طارق شوقي
طارق شوقي

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بثا مباشرا لمؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والطلاب المكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة وضوابطها.

ويمكن متابعة المؤتمر عبر الرابطhttps://www.facebook.com/egypt.moe/videos/261242542808825

 

ويعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كل ما يخص اختبارات نهاية العام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ بالنسبة للآتي:

- للطلاب المصريين في الخارج.

- طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM 

- طلاب الدمج.

- طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة.

ويعقد المؤتمر الصحفي بتقنية البث المباشر في الساعة الثالثة عصرًا عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيسبوك من خلال الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/egypt.moe

وقناة مدرستنا:

تردد قناة مدرستنا ١: 12303 أفقي

تردد قناة مدرستنا ٢: 10777 أفقي

تردد قناة مدرستنا ٣: 12206 رأسي

وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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