خانتها صديقتها في «يوتيرن».. كيف يمكن أن تتغلب على خداع الأصدقاء لك؟

تتعرض بطلة مسلسل "يوتيرن" للخيانة من أقرب الأصدقاء لها منذ بداية المسلسل، ووصولًا للحلقة الثامنة عشر، ولا تتردد صديقتها هذه من القيام بتشويه صورتها في كل مناسبة وفي كل مرة ترميها باتهامات باطلة أكثر من المرة التي سبقتها، وهذه الشخصية التي تدعى "أميرة" في المسلسل، لها مثيلتها كثير في الواقع، فهناك عدد لا بأس بع من الأشخاص الذين تعرضوا للإيذاء على يد أصدقاءهم.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي تساعدك على التخلص من الأشخاص المخادعين في حياتك، وهذا بحسب ما ورد في موقع hey sigmund:

لا تحاول إفشاء أسرارك لهم:

من المهم أن تتوقف من الآن عن إفشاء أسرارك لهؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالإساءة إليك بأي حال من الأحوال، خاصة إن كانت هذه الأسرار ترسل إليهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فمن الممكن أن يتم إرسال هذه المحادثات إلى أشخاص آخرين، كما يمكن أن يعملوا أيضًا على تدمير حياتك، من خلال إضافة وحذف كلمات أخرى، لذلك توقف عن الإفصاح لهم عن أي شيء في حياتك.

حان وقت المواجهة:

من المهم كي تتخلص من الإحساس بالقهر والظلم أن تواجه هؤلاء الأشخاص بكل ما قاموا به في حقك، ولكن من المهم أيضًا أن تكون هذه المواجهة وجهًا لوجه، فلا تستخدم وسائل التواصل لمواجه هؤلاء الأشخاص، حيث أنك في حاجة إلى أن تنظر في عيونهم، وستخبرك لغة العيون إن كانت الشكوك التي تدور في رأسك حقيقية أم لا، كما أنها تكسر بداخلك حاجز الخوف من المواجهة، وحاجز الخوف من الخسارة، لأن خسارة هؤلاء الأشخاص مكسب كبير للغاية.

ابدأ في مرحلة التعافي:

لاشك أنك يمكن أن تصاب بالصدمة في حال كنت غير متوقع أن تحدث مثل هذه الأشياء من هؤلاء الأشخاص، لذلك من المهم ألا تترك نفسك لليأس وابدأ من الآن في محاربة اليأس والبدء من جديد، ومن المهم أن تضيف إلى قاموسك معاني مثل الخداع، والكذب يمكن أن تظهر على الآخرين، فلا تأمن لهم تمامًا وحاول أن يكون هناك مسافات بينك وبين الآخرين طوال الوقت، لكي لا تتعرض للخداع والكذب من الأصدقاء مرة أخرى.