الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يوتيرن الحلقة 18| مشادة بين الدكتور «حاتم» ونجله ياسر بعد اكتشاف حقيقة السرقة

يوتيرن
يوتيرن

شهدت الحلقة 18 من مسلسل "يوتيرن"، مواجهة بين الدكتور حاتم والد يارا “ريهام حجاج”، ونجله ياسر.

وبدأت أحداث الحلقة 18 عندما استمع الدكتور حاتم، إلى شهادة “نيرة” الفتاة التي تعمل معهم بالمستشفى والمتهمة بإجهاض زوجته الثانية.

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وفي البداية أنكرت “نيرة”علاقتها بواقعة إجهاض زوجة الدكتور حاتم، أو سرقة الخزنة الخاصة بالمستشفى، إلا أن الدكتور حاتم عثر على "الأنبول” الذي حقنت به زوجته من أجل إجهاضها في غرفة نجله ياسر، فما كان من نيرة إلا أن اعترفت للدكتور حاتم بتفاصيل السرقة، وتفاصيل إجهاض الزوجة الثانية له.

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وبينما الدكتور “حاتم” داخل مكتبه بالمنزل، دخل نجله ياسر واعترف له بكل ما ارتكب دون شعور بالذنب، حينها عدد الأب لنجله كل الأشياء التي قدمها له على مدار حياته .

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية، المسلسل من بطولة ريهام حجاج وكوكبة من نجوم الدراما.

الدراما ريهام حجاج كريم قاسم الحلقة الثامنة عشر مسلسل يوتيرن

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وائل لطفي

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