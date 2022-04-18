بعد واقعة مسلسل «يوتيرن».. كيف تتعامل مع الابتزاز الإلكترونى؟

تعرضت بطلة مسلسل "يوتيرن"، خلال الحلقات السابقة، إلى شتى أنواع الابتزاز الإلكتروني، عن طريق فبركة محادثات بينها وبين ابن خالتها، خالد، الشخصية التي يلعب دورها كريم قاسم، وكذلك مجموعة من الصور لها، يارا، الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، جاء ذلك كله من خلال صديقتها أميرة، وزوجة أخيها في الوقت ذاته.

في السطور التالية نشير إلى أفضل طريقة للتعامل مع الابتزاز الإلكتروني، خاصة إن كان هذا الشخص من الأصدقاء وذلك بحسب ما ورد في موقع "success ":

ماذا لو كنت في علاقة سامة مع صديق؟

في كثير من الأحيان لا يعتقد أحد أن الأشخاص القريبين منه إلى هذا الحد من الممكن أن تأتيهم الطعنة من بين أيديهم، ولكن هذا ما يحدث بالفعل في كثير من الأحيان، وهو الأمر الذي قامت الدراما بنقله في عدد من الأعمال هذا العام، لاسيما مسلسل "يوتيرن" الذي تعرض حلقاته هذه الأيام، ومن المهم في هذه الحالة أن نحاول التخلص من هذه العلاقة السامة على الفور، لأن هذا الشخص ليس صديقا حقيقيا، ويمكن أن تقوم بمواجهته قبل إنهاء العلاقة بالفعل ولكن احذر أن تكون هذه المواجهة عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، وإنما يجب أن يكون وجها لوجه.

ماذا لو كان المبتز شخصا غريبا؟

في هذه الحالة من المهم أن تقوم بإبلاغ الأهل ولا شيء يمكن أن يمنعك من هذا مهما بلغت تهديدات هذا الشخص، وتأكد أنه أضعف من أن يقوم بتشويه صورتك بشكل فعلي، ويمثل الأهل في هذه الحالة درع الحماية بالنسبة لك من الشرور المحيطة بك، ثم بعد ذلك تقوم بمساعدة الأهل التواصل مع المختصين وإبلاغهم بتفاصيل الابتزاز ومعلومات عن الشخص المبتز، إذا كان هذا الشخص معروفا بالنسبة لك، سوف تعمل الجهات المختصة على معاقبة هذا الشخص، ومن المهم بعد ذلك أن تجعل المعلومات الخاصة بك سرية، ولا يعرفها الكثير ممن لا تعرفهم، فإن هذا الانفتاح على الآخرين هو من شأنه أن يجلب إليك عددا لا بأس به من الأشخاص المبتزين، من أجل الحصول على أموال أو أشياء أخرى.