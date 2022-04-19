يوتيرن الحلقة 18| ضابط الشرطة يواجه "يارا"بفيديوهات الخيانة

شهدت الحلقة 18 من مسلسل "يوتيرن"، مواجهة بين "يارا" وزوجها، بعد أن عرض عليها مقاطع فيديو لها برفقة رجال آخرين، بينهم "شوقي" والسائق الخاص بهم.

وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل “يوتيرن”، طلبت "يارا" من نجل خالتها “وليد” مراقبة زوجها “يوسف”، إلا أن زملاء الأخير شكوا في تواجده المستمر أمام الشركة ولساعات طويلة.

وقرر “يوسف” التعرف على “وليد”، وقلب السحر على الساحر.

وفي مشهد آخر، حاولت “يارا” التواصل مع والدها بعد القبض عليها من داخل الفيلا التي كانت تتواجد فيها هي وخالد، ولكن والد يارا لم يجب على اتصالها لأنه كان مصاب بخيبة الأمل في نجله ولا يريد التواصل مع أحد.

وداخل قسم الشرطة، قام الضابط بعرض الفيديوهات التي يفترض أنه تم تصويرها داخل غرفة نومها برفقة شوقي تارة والسائق تارة أخرى، وهو ما أنكرته “يارا”.