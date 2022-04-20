الأربعاء 20 أبريل 2022
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سياسي

رئيس «صحة الشيوخ» يشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن الغارمين: أب لكل المصريين

الدكتور محمد جزر
الدكتور محمد جزر

أثنى الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة جديدة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، وقال إن التوجيه يؤكد حرص الرئيس على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها.

وأكد جزر في بيان أن مبادرة الرئيس السيسي “مصر بلا غارمين” مبادرة إنسانية رائدة بكل المقاييس، أسعدت وستسعد آلاف الغارمين والغارمات والتخفيف عنهم، كما تعد انتصارا لحقوقهم المعيشية، مؤكداً أن الرئيس السيسي يسعى دائمًا للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة.
 

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وأضاف أن قرار الإفراج عن الغارمين والغارمات، فيه إدراك كبير لحجم المعاناة للأسرة المصرية وهو قرار يؤكد أن الرئيس أب لكل أسرة، حيث أنه يولي اهتماما بقضية الغارمات منذ توليه المسئولية وإطلاق مبادرة "مصر بلا غارمين وهي مبادرة تعكس مدى إحساسه بالمواطن المصري.

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