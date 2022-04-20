أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم لدى تجار الجملة

واصلت أسعار الأرز استقرارها، لليوم السادس على التوالي، في السوق المحلية لدى التاجر والمستهلك، خلال تعاملات الأربعاء 20-4-2022، بعدما ارتفعت أسعار الأرز الأبيض والشعير، الأسبوع الماضي، بمقدار 100 جنيه بالطن.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا، خلال بداية التداولات الصباحية، (وقت نشر هذا الخبر).

أسعار الأرز (للجملة) اليوم الأربعاء 20-4-2022

شهدت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" استقرارًا، ليسجل سعر الطن 7,200 جنيه ،كما ثبتت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 6,900 جنيه.

ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 11,300 جنيه ،واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 10,100 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

سجل سعر كيلو الأرز للمستهلك 12 جنيهًا.

أسعار الأرز عالميًا

قفزت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية، إذ صعد عقد مايو عند 16.200 دولار للقنطار، بمقدار زيادة 0.135 دولار، بنسبة 0.84% ( وقت نشر هذا الخبر ).

وارتفع عقد يوليو بمقدار 0.015 دولار، ليسجل 16.415 دولار للقنطار.