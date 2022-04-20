الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار عمليات البيع العشوائي للمستثمرين الأجانب على بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.3%، ليصل إلى مستوى 10488 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك التجاري الدولي، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4222 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2649 نقطة.

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