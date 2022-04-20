شاب ينهي حياة عمه بـ«خشبة» في الجمالية: مكنش قصدي

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بقتل عمه إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الجمالية.

تلقى مأمور قسم شرطة الجمالية، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، يفيد بوصول مسن جثة هامدة بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم بالجمجمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود إصابة بالرأس.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه ونجل شقيقة، وضرب الأخير المجني عليه بقطعة خشبية على رأسه، والتي أحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها، واعترف بأن مشادة كلامية وقعت بينه وبين عمه وتطورت إلى قيام المجني عليه بالتعدي عليه بالضرب، وأثناء الدفاع عن نفسه أصابه دون قصد بضربه على رأسه أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.