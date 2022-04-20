الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: 166 وفاة و111 ألفا و325 إصابة جديدة بـ«كورونا»

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

 أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل 111 ألفا و325 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 مليونا و583 الفا و220 إصابة.
وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال الفترة نفسها 166 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 21 ألفًا و520 حالة، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وذكرت الوكالة، أنه حتى منتصف ليل الثلاثاء، تم تطعيم 44.53 مليون، بنسبة بلغت 86.8% من السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، بشكل كامل، وتلقى 33 مليونا، بنسبة بلغت 64.4%، جرعات معززة.
وبدأت كوريا الجنوبية في إعطاء اللقاحات المعززة الثانية للقاح "كوفيد-19" للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بعد أربعة أشهر من أول جرعة معززة.

 

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