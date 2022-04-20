شنغهاى تسجل 7 وفيات بفيروس كورونا المستجد

ذكرت مدينة شنغهاي، مركز الصين المالي، اليوم الأربعاء أن سبعة مصابين بفيروس كورونا توفوا أمس الثلاثاء، وهو عدد الوفيات نفسه المسجل يوم الإثنين.



وسجلت المدينة يوم الثلاثاء 16407 حالات إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض، انخفاضا من 17332 في اليوم السابق.

وبلغت الحالات المصحوبة بأعراض 2494 انخفاضا من 3084.



وعثرت المدينة على 390 حالة خارج المناطق الخاضعة لحجر صحي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.