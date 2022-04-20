الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأمريكى يبحث مع نظيرته الإسبانية المساعدات الأمنية لأوكرانيا

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

بحث لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، في اتصال هاتفي مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبلز، تطورات المساعدات الأمنية لأوكرانيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان اليوم، إن أوستن أشاد خلال الاتصال بمساهمات إسبانيا في الدعم الأمني لأوكرانيا وللجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أن الوزيرين كررا مساندتهما المستمرة للمساعدة الإضافية لأوكرانيا في ظل ما تشنه القوات الروسية من هجمات جديدة في الشرق الأوكراني، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الوثيقة بينهما.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من أن النشاط الروسي شرق أوكرانيا "مقدمة" لهجوم أكبر ضد أوكرانيا.

ونفى مسؤول رفيع في البنتاجون، رصد الولايات المتحدة مؤشرات على أن استخدام روسيا لسلاح نووي احتمال وارد أو وشيك، وذلك بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

وكشف المسؤول في وزارة الدفاع، عن وصول 7 طائرات أمريكية محملة بمعدات وأسلحة لأوكرانيا خلال 24 ساعة المقبلة.

وأضاف المسؤول ذاته "لا نرى أن سقوط ماريوبول أو سيطرة القوات الروسية على منطقة دونباس بات أمرا حتميا".

واعتبر المسؤول العسكري الأمريكي أن المعارك مستمرة في مدينة خيرسون بين القوات الروسية والأوكرانية لكن السيطرة عليها لم تحسم بعد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق اليوم الروس والأوكرانيين إلى إسكات السلاح وإيجاد مسار آمن لكثير من المدنيين المعرضين لخطر مباشر، داعيا إلى تجميد الأعمال القتالية في أوكرانيا لدواع إنسانية وتوفير ممر آمن للمدنيين.

ودعا جوتيريش الروس والأوكرانيين إلى هدنة إنسانية من 4 أيام، مشيرا إلى أن فترة عيد الفصح يجب أن تكون لحظة للوحدة من أجل حماية الأرواح والدفع بالحوار.

وأفاد محافظ خاركيف الأوكرانية في وقت سابق اليوم  بأن مدينة خاركيف تعرضت لقصف من قبل راجمات صواريخ روسية متعددة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين اليوم.

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