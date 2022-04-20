العائدون الحلقة 18|«كنز ثمين للمخابرات» كمال يساوم سياف على تسليمه الصقر

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل العائدون وصول أول دفعة من الصور والمعلومات التي أرسلها علاء "ميدو عادل" إلى جهاز المخابرات المصرية بقيادة "محمود عبدالمغني" ومدربيه نادين "أمينة خليل " وعمر "أمير كرارة".

وسرب لهم علاء الصور على حسب الاتفاق، وفي إحدى الصور المرسلة لاحظ عمر أنها تحوي على “وشم “ يتميز به ظابط القناصة في الجيش الشيشاني، وهو ما يؤكد أن صفوف داعش تضم ظباط مرتزقة ومدربين من قبل جيوش نظامية في العالم كله وانشقوا عنها للتربح من وراء داعش الملقب بـ ”الصقر”.

وطلب كمال من ولي داعش سياف "أحمد الأحمد" أن يسلمه الصقر كونه من أمهر القناصين الذي زودهم التنظم من قبل وقد أهداه كمال لداعش كبداية للتعاون بينهم منذ سنوات ويموله بأجر كبير، لكن سياف رفض وساومه أنه سيوافق مقابل أن يتم تعاون بينهما وتتغير طبيعة العلاقة بين داعش والجهة التي ينتمي لها كمال بدلًا من علاقة رئيس بمرؤسيه.

الجدير بالذكر اأن الصقر تبحث عنه أجهزة استخبارات عدة بينها المصرية لخطورته.

وشهدت الحلقة الماضية فى مسلسل العائدون اختراق الأمن المصري الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي عبر علاء الشاب المصري الذي تم تجنيده وغير اسمه لـ أبوعمر المهاجر.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.