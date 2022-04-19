الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 18| «العنف والبلطجة».. شعار «شباب الإرهابية» لمواجهة المعارضين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار  حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

ووثقت الحلقة 18 من مسلسل "الاختيار 3" عنف وبلطجة شباب الجماعة الإرهابية في تعاملها مع المعارضين.

وتُظهر مشاهد من الحلقة تعامل شباب الجماعة الإرهابية مع محاولات بعض المعارضين تصوير بعض المشاهد قبل أن يتدخل شباب الجماعة ويرفضوا التصوير ويعتدوا عليهم بالسب والضرب وهو المشهد الذي جسدته الفنانة كارولين عزمي.

أبطال مسلسل الاختيار 3 

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON Eفى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

الحلقة الثامنة عشر الحلقة الـ18 مسلسل الاختيار الاختيار 3 “الاختيار 3”

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

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