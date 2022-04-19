الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القاهرة» تطالب بحصر مدارس منظومة الثانوية العامة (مستند)

طارق شوقي
طارق شوقي

طالبت مديرية تعليم القاهرة، الثلاثاء، مديري العموم والوكلاء، بالإدارات التعليمية حصر المدارس التي تعمل بها منظومة الثانوية والاطلاع على آخر استعدادات هذه المدارس لامتحانات المرحلة الثانوية العامة ومنها:

◘ أولاً:

• عدد المدارس الخاصة بكل إدارة.

• عدد المدارس الثانوية الرسمية والتي ليس لها بها منظومة.

• عدد المدارس التي بها منظومة، لكنها في صيانة شاملة.

ثانيًا: 

• تسكين هذه المدارس التي تعمل بها منظومة الثانوية خلال (الفترة المسائية) أثناء الامتحانات.

• الخدمات تسكن صباحًا لو أمكن إذا كانت الأماكن تسمح بذلك، وفي حال عدم وجود أماكن تسكن الخدمات مع الخاص (فترة مسائية).

رابعًا: 

عمل خطة تسكين المدارس الخاصة والمدارس التي ليس بها منظومة والمدارس التي بها صيانة على مدارس أخرى.

خامسًا:

إرسال الإحصاء الخاص بالمدارس الخاصة وعدد الطلاب، وكذلك المدارس التي ليس بها المنظومة أو في الصيانة، وإرسال خطة التسكين إلى المديرية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري.

مستند التعليم
مستند التعليم
صيانة شاملة بالإدارات التعليمية لجديدة المدارس الثانوية لثانوية العامة جهاز التابلت المدرسي الإدارات التعليمية

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