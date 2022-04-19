الليلة.. افتتاح ليالى المقامات الروحية فى بيت السنارى

ينظم بيت السناري بالسيدة زينب سهرة رمضانية تحت عنوان "ليالي المقامات الروحية"، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة ٩ مساء.

ويستقبل بيت السناري فرقة طبلة الست وفرقة الفالوجا - فلسطين ويبدأ الحفل في التاسعة مساء والدخول من ٨:٣٠ والحفلات من رؤية الفنان انتصار عبدالفتاح.

وتقدم فرقة "النيل للآلات الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، إبداعاتها الموسيقية لجمهور السيدة نفيسة.

يذكر أن "النيل للآلات الشعبية" تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي؛ شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفلكلورية المصرية.

وتستمر فرقة "التنورة التراثية" في تقديم عروضها الفنية المتميزة بمركز إبداع "قبة الغوري" بمنطقة الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية.

يذكر أن نشاط الفرقة بدأ فى فبراير عام 1988، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى.

وفي مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، يستمر العرض المسرحي "صحينا يا سينا"، تأليف خميس عزالعرب، وإخراج عصام الشويخ، وبطولة محمد نصر، ونادية الشويخ، وحاتم عزت، وإبراهيم جمال، وحسام سيد، وبيبو النعمانى، وخالد وليد، وديكور عمر كمال، وملابس إهداء نهى دراج، وألحان حاتم عزت.