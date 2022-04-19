الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مجمع خدمات المواطنين والسجل المدني بقرية بني عديات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد بقرى مركز ديروط ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

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رافقه خلال الجولة النائب مصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليمية بالمحافظة ومحمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني والدكتور مصطفى محمود مدير مرفق الإسعاف بأسيوط والدكتور سيد نائب مدير مرفق الإسعاف ولفيف من أهالي القرية والقيادات التنفيذية والشعبية.

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حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة المنفذة للمشروع واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ ويتكون مجمع الخدمات من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى المجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرى والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

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كما استكمل جولته بتفقد المجمع الزراعي بقرية بني عديات والذي يجرى تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتابع أعمال التشطيبات بالمبنى والذى يتكون من طابقين ويضم وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية ومركز إرشاد زراعي بالدور الثاني.

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كما تفقد المحافظ مكتب السجل المدني الفرعي بالقرية والذى تم انشاؤه بالجهود الذاتية من الأهالي وإهداء لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة واستمع إلى شرح لأهم خدمات المكتب والتقى ببعض العاملين به.

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كما استكمل جولته بتفقد الشونة المطورة للبنك الزراعي بقرية بني عديات واستمع إلى التجهيزات النهائية بها لاستقبال توريد الأقماح المحلية من المزارعين خلال الأيام القادمة مع بدء حصاد المحصول الذى يبلع زراعته بالمحافظة حوالى 230 ألف فدان موزعة على قرى ومراكز المحافظة ويجرى توريد كميات القمح إلى أكثر من 30 شونة ومركز تجميع وصومعة تم تجهيزها لاستقبال الأقماح من المزارعين وأعلن المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم وتسهيل كافة الإجراءات لاستقبال الأقماح من المزارعين وتقيم الحوافز لهم لتحقيق المستهدف هذا العام.

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وأكد المحافظ على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ للمشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى مشيرًا الى تنفيذ سلسلة افتتاحات ووضع حجر أساس لمشروعات تنموية وخدمية بقرى ومراكز المحافظة من بينها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والري وبعض المشروعات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والتي بدأت بإفتتاح مدرسة الثورة الابتدائية "توسع" بطاقة 19 فصل وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه وافتتاح الوحدة البيطرية بقرية العزية بمركز منفلوط بتكلفة 2 مليون جنيه وتفقد بعض المشروعات الخدمية وذلك ضمن إحتفالات العيد القومي للمحافظة وزيارته لقرية بني عديات والتى بدأها بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء ثم افتتاح بعض المشروعات الخدمية بقرى المركز.

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الوادي الجديد محافظة اسيوط رئيس الجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم المبادرة الرئاسية خدمات المواطنين التربية والتعليم القيادات التنفيذية اللواء عصام سعد

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