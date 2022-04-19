الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السايح يؤكد جاهزية المفوضية العليا لإجراء الانتخابات فى ليبيا

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة و عماد السايح خلال اللقاء

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الثلاثاء، جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات وأن كل الصعوبات تمت معالجتها.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رفقة وزراء الداخلية خالد مازن والتربية والتعليم موسى المقريف والدولة للاتصال والشئون السياسية وليد اللافي والدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح.

وبحسب بيان للحكومة عقد لقاء موسع بين الدبيبة والوزراء المرافقين مع لجنة الإدارة والمدير العام للمفوضية بشأن مراجعة المرحلة السابقة ومعالجة أي صعوبات تواجه إنجاز الانتخابات.

وأكد السايح أنهم في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد والتي تعتبر اختصاصًا أصيلًا للمفوضية.

ومن جانبه أكد رئيس الحكومة أن كافة مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتهم الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين، وأن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احترامًا لرغبة وإرادة 3 ملايين ليبي.

 

الدبيبة يلتقي الرئيس الجزائري 

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة  أمس الإثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء موسع حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووزيرا الدولة للاتصال والشئون السياسية وشئون مجلس الوزراء ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والاتصال ورئيسا المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وخُصّص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد تبون دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

كما أكد الدبيبة استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبًا بالمراحل الانتقالية التي تتم صناعتها بالتزوير بهدف إطالة الأزمة الليبية.

المفوضية العليا للانتخابات ليبيا عماد السايح الانتخابات حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

ميناء دمياط يوضح حقيقة غرق سفينة على حدود تونس

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

تعرف على مقدار زكاة الفطر 2022 بالمال للفرد

الرئيس يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وإنهاء استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟