السايح يؤكد جاهزية المفوضية العليا لإجراء الانتخابات فى ليبيا

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الثلاثاء، جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات وأن كل الصعوبات تمت معالجتها.

وأجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، زيارة لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رفقة وزراء الداخلية خالد مازن والتربية والتعليم موسى المقريف والدولة للاتصال والشئون السياسية وليد اللافي والدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المفوضية عماد السايح.

وبحسب بيان للحكومة عقد لقاء موسع بين الدبيبة والوزراء المرافقين مع لجنة الإدارة والمدير العام للمفوضية بشأن مراجعة المرحلة السابقة ومعالجة أي صعوبات تواجه إنجاز الانتخابات.

وأكد السايح أنهم في انتظار القاعدة الدستورية التي سيتم على ضوئها تحديد المواعيد والتي تعتبر اختصاصًا أصيلًا للمفوضية.

ومن جانبه أكد رئيس الحكومة أن كافة مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتهم الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين، وأن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احترامًا لرغبة وإرادة 3 ملايين ليبي.

الدبيبة يلتقي الرئيس الجزائري

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين، بالقصر الرئاسي في العاصمة الجزائرية مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في لقاء موسع حضره من الجانب الليبي رئيس المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الأمن الداخلي ووزيرا الدولة للاتصال والشئون السياسية وشئون مجلس الوزراء ومن الجانب الجزائري رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والاتصال ورئيسا المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي.

وخُصّص اللقاء لمناقشة الوضع السياسي القائم، وكذلك التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد تبون دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ودعمه لإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، والتي اعتبرها الحل الحقيقي للأزمة الليبية.

كما أكد الدبيبة استعداد الحكومة لإجراء الانتخابات التي تعتبر هدفها الأساسي في هذه المرحلة، وأن الشعب الليبي لم يعد راغبًا بالمراحل الانتقالية التي تتم صناعتها بالتزوير بهدف إطالة الأزمة الليبية.