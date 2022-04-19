السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بنها دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة بالطابق الرابع بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بقرية بطا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحريق ببلكونة الشقة وتم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.