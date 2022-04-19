الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بنها دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة بالطابق الرابع بقرية بطا دائرة مركز شرطة بنها دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق. 

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، بنشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بقرية بطا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الحريق ببلكونة الشقة وتم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له ودون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق شقة النيابة دون خسائر بشرية

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