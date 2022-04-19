الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القنصل المصري في دبي: العلاقات مع الإمارات تاريخية ومتميزة

القنصل المصري في
القنصل المصري في دبي

قال قنصل عام جمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية السفير أشرف الديب، إن العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات علاقات تاريخية ومتميزة في كل المجالات وتمثل نموذجا مهما في إطار المصالح المشتركة، والتوافق في الرؤى، وإدراك البلدين للمصير المشترك.
وأشاد السفير أشرف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، بالمبادرات الإنسانية الرائدة للإمارات وأهمها مبادرة المليار وجبة برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تراعي الظروف الراهنة والوضع الإنساني والمعيشي في بعض مناطق دول العالم.
ولفت السفير أشرف إلى أن الإمارات من الدول المُلهمة في مجالات التسامح والتعايش السلمي في ظل احتضانها كل الثقافات والجنسيات، وأن هناك أوجه تشابه بين البلدين فيما يخص الاستعداد والاحتفاء بالشهر المبارك وأبرز تلك العادات والتقاليد هي تزيين الأماكن العامة والبيوت والمساجد وفانوس رمضان علاوة على مدفع رمضان وهو موجود في دولة الإمارات وأيضا في مصر منذ قديم الزمن.

دبي مصر والإمارات الإمارات القنصل المصري في دبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلي والرجاء

الرئيس يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وإنهاء استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي

الطيب: المسيحيون ليسوا أهل الذمة.. ولا يجوز للمسلم مسَّ التوراة والإنجيل دون طهارة

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

حجب 12 موقعًا للإساءة وامتهان الأديان ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟