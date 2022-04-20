بعد فطار شهر رمضان الدسم.. 4 خيارات للتخلص من «الكرش»

في شهر رمضان المبارك، تكثر إقامة العزائم والولائم التي تضم ألوان مختلفة من الطعام الدسم، ليجد الإنسان نفسه محلل بعدد لا نهائي من الدهون لاسيما في منطقة البطن.

وفي السطور التالية نقدم عدد من النصائح للتخلص من الكرش في الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما ورد في موقع "health ":

تناول المكسرات:

يشتهر تناول المكسرات في شهر رمضان المبارك، مثلها مثل تناول الأطعمة الدسمة، ولكن ربما بنسب أقل، ولكن خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، لابد أن تحرص على القيام بالعكس وهو تقليل الكميات الكبيرة من الأطعمة الدسمة، وتناول المكسرات لا سيما اللوز بنسب أكبر منها، فهي تساعد بشكل كبير على تقليل دهون البطن، كما أنها غنية بالأوميجا3 ومصدر جيد للبروتين النباتي والدهون الصحية.



الفواكه:

يجب أن تتجه إلى تناول كميات مناسبة من الفواكه، وأنواع مختلفة منها، فهي تساهم في الشعور بالشبع ولكنها في الوقت نفسه لا تساهم في زيادة الدهون في جسدك، كما أنها تسد حاجتك من تناول السكر على مدار اليوم، ولا تقلل من رغبتك في تناول السكريات بشكل كبير، وتمنحك شعورا بالشبع لفترات أطول بكثير.

الشوفان:

يقدم الشوفان في صوره المختلفة عدد من الفوائد، أهمها بالطبع التخلص من الدهون في الجسم وعدم العمل على زيادها بأي حال من الأحوال كما أنها تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، والتخلص من الوزن الزائد، بالإضافة إلى القدرة على الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة، لذلك من المهم أن يحرص الأشخاص الذين يقومون بنظام غذائي صحي أو يرغبون في خفض الوزن أن يلتزموا بتناول الشوفان في نظامهم الغذائي.

سمك السالمون:

يعتبر السمك بشكل عام من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 والتي يمكن الاعتماد عليها في النظام الغذائي الذي يهدف إلى انخفاض الوزن والتخلص من دهون البطن، وسمك السالمون بشكل خاص له قدرة فائقة على القيام بذلك خاصة إذا تم تناوله في وجبات الفطار، فعلاوة على احتوائه على الأوميجا 3 فهو يحتوي أيضا على الحديد وفيتامين دال.