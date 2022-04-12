كيفية اتباع نظام غذائى نباتى لفقدان الوزن.. تعرف عليه

يُعد تناول نظام غذائي متوازن مليء بالكثير من الفاكهة والخضروات أحد أفضل الطرق للبقاء بصحة جيدة والحفاظ على وزن صحي.

وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" قد يكون اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن أمرا جذابا إذا كنت تتطلع إلى إنقاص بضعة أرطال.

وفي الواقع، يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الأطعمة النباتية إلى أن يكون وزنهم أقل في المتوسط ​​من أولئك الذين يتناولون اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، وفقا لدراسة واحدة عام 2017. وارتبط استبدال البروتين النباتي بالبروتين الحيواني أيضا بانخفاض معدل الوفيات، وفقا لدراسة أخرى أجريت عام 2016.

ويُظهر البحث أيضا أن الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلا عن خفض ضغط الدم والكوليسترول وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. ويمكن أن تؤدي زيادة الوزن أيضا إلى المزيد من الأوجاع والآلام ومشاكل النوم وانخفاض الطاقة والثقة بالنفس.

هل النظام الغذائي النباتي جيد لخسارة الوزن؟

عبر السطور التالية نلقي نظرة على ما إذا كان الاستغناء عن اللحوم والألبان والمنتجات الحيوانية الأخرى يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص أرطال الوزن والحصول على نسبة ضئيلة من الدهون.

وتميل الأطعمة المعبأة، حتى لو كانت خالية من اللحوم، إلى المعالجة العالية وتحتوي على سكر ودهون وملح مضاف، وإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن باتباع نظام غذائي نباتي، فمن الأفضل تجنب ذلك، لأنها ستعرقل أهدافك الصحية.

النظام الغذائي النباتي للتخلص من الوزن الزائد: تناول كمية كافية من البروتين

البروتين عنصر غذائي كبير ضروري للنمو والإصلاح، بالإضافة إلى إبقائنا بصحة جيدة. ويمكن أن يساعد أيضا في إنقاص الوزن لأنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على الحفاظ على الجسم ممتلئا - ما يعني تقليل فرصة تناول الوجبات الخفيفة من الوجبات السريعة أو الرغبة الشديدة في تناول السكر.

ويحتاج معظم البالغين إلى حوالي 0.75 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا. ومن الناحية العملية، هذا يعادل حصتين من اللحوم أو الأسماك أو المكسرات أو التوفو يوميا. وكدليل تقريبي، يجب أن يتناسب جزء من البروتين مع راحة يدك.

وتشرح أخصائية التغذية جينا هوب، أن البروتين يساعد على زيادة الشبع، المعروف أيضا باسم شعورك بالامتلاء، لذلك يمكن أن يبقيك ممتلئا لفترة أطول مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب البروتين مزيدا من الطاقة للتحلل، ما يعني امتصاص كمية أقل من السعرات الحرارية. وتشمل البروتينات المأخوذة من الأطعمة النباتية المكسرات والبذور والتوفو ومنتجات الصويا والفاصوليا والبقول.

وإذا لم تكن من محبي تناول البروتين، يمكنك شربه على شكل مخفوق نباتي. وتقول هوب: "يمكن أن تكون مساحيق البروتين النباتي طرقا ملائمة لزيادة البروتين في النظام الغذائي". ومع ذلك، فهي ليست ضرورية للحصول على كميات كافية من البروتين. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تحل محل مصادر الغذاء الكامل للبروتين النباتي.

النظام الغذائي النباتي للتخلص من الوزن الزائد: التركيز على حشو الألياف

توضح هوب: "الألياف هي كربوهيدرات معقدة لا يمكننا هضمها، وبالتالي تتغذى الميكروبات الموجودة في الأمعاء على الألياف من أجل النمو والبقاء على قيد الحياة. ونظرا لأن الألياف لا يتم هضمها بشكل أكبر في الجهاز الهضمي مثل الأطعمة الأخرى، فإنها تستغرق وقتا أطول للوصول إلى القناة الهضمية، وبالتالي تجعلنا نشبع لفترة أطول أيضا".

وبالنسبة لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والنباتات يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطاقة والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت. والخبر السار هو أن الألياف توجد إلى حد كبير في النباتات التي تتكون من جزء كبير من نظام غذائي نباتي.

وتضيف هوب: "إذا كنت تتطلع إلى إنقاص وزنك، فقد ترغب في التركيز أكثر على الأطعمة النباتية الغنية بالألياف ذات الطاقة المنخفضة مثل الفول والبقول والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. ومع ذلك، لا تنس دمج المكسرات في النظام الغذائي بكميات معتدلة لأنها غنية بالدهون الصحية، والتي تساهم في دعم صحة الدماغ وصحة المفاصل وإنتاج الهرمونات من بين العديد من الأدوار الأخرى".

ووجدت دراسة أجريت عام 2015، أن تناول 30 غراما من الألياف يوميا، دون إجراء أي تغييرات غذائية أخرى، يمكن أن يساعد في "فقدان الوزن بشكل كبير".

وبالإضافة إلى زيادة فقدان الوزن، تعتبر الألياف مفيدة للقلب والأمعاء والهضم. ومع ذلك، فإن معظمنا لا يحصل على ما يكفي. وتوصي الإرشادات الغذائية للأمريكيين النساء بتناول ما لا يقل عن 25 جراما من الألياف يوميا، ويستهلك الرجال حوالي 36 جراما.