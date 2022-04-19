بنوك الطعام آخر وسائل البريطانيين لمواجهة أكبر موجة لارتفاع الأسعار

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن واحد من كل 10 آباء تقريبًا "من المرجح جدًا أن يستخدم بنك الطعام في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة".

وتابعت أنه وفقا لآخر استطلاعات الرأي، تخلى ثلث البريطانيين عن وجبة كاملة في يومهم لمواجهة التكاليف المرتفعة، و 20% غير قادرين على تحمل تكاليف الطهي باستخدام الفرن.

وأضافت أن المسح توصل إلى أن واحدًا من بين كل 10 آباء تقريبًا "من المحتمل جدًا" أن يستخدم بنك الطعام لإطعام أطفالهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهذا يعني أن ما يصل إلى 1.3 مليون من الآباء يتوقعون أن يضطروا إلى زيارة بنك الطعام حيث تكافح العائلات للتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة ، حيث أقر 88٪ ممن شملهم الاستطلاع أن فاتورة طعامهم الشهرية قد زادت في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

ووجد بحث تروسسيل تراست، الذي تم إجراؤه مع شركة توصيل الطعام ديليفيرو، أن من بين أولئك الذين قالوا إن فواتير منازلهم ارتفعت ، قال 58% إنهم قلصوا التدفئة نتيجة لذلك.

وقالت إيما ريفي، الرئيسة التنفيذية لجمعية بنك الطعام الخيرية: "يجب أن يكون كل شخص قادرًا على شراء طعامه، لكن العائلات تواجه أكبر ضغوط في الدخل منذ جيل، ويخبرنا الناس أنه يتعين عليهم اتخاذ قرارات مستحيلة بين التدفئة أو تحضير ويضطرون إلى اللجوء إلى بنوك الطعام لإطعام أنفسهم".

وأضافت أن المؤسسة الخيرية كانت على وشك الدخول في شراكة مع ديليفيرو لتقديم ما يصل إلى مليوني وجبة ودعم للأشخاص الذين يواجهون الجوع في جميع أنحاء البلاد.

وتابعت "ستساعدنا شراكتنا الجديدة مع ديليفيرو على دعم بنوك الطعام لتقديم دعم طارئ للطعام وداخل بنك الطعام لآلاف الأشخاص الذين يواجهون أزمة فورية بينما نعمل على تحقيق رؤيتنا طويلة الأجل لمستقبل لا يحتاج فيه أحد إلى اللجوء إلى الأعمال الخيرية".