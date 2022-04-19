5 أشياء يجب مراعاتها أثناء التخطيط للحمل في الثلاثينيات من العمر

الحمل المبكر خلال العشرينات أو أوائل الثلاثينيات من العمر له مضاعفات أقل أو معدومة إذا كنت أنت وشريكك تخططان لإنجاب طفل خلال منتصف أو أواخر الثلاثينيات ، فأنت بحاجة إلى جمع معلومات حول صحتك الإنجابية والجسدية.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ indianexpress ” أشياء مهمة يجب وضعها في الاعتبار:

الحمل ممكن في منتصف أواخر الثلاثينيات من العمر

الحمل في أي وقت قبل بلوغ 37 عامًا يعتبر مناسبًا يجب أن تكوني حذرة مع حالتك الصحية الحالية وقربك من سن اليأس لا تصدقي أنه بمجرد بلوغك 35 عامًا ، لن يكون لديك أي فرصة للحمل بعد سن الخامسة والثلاثين ، تبدأ جودة البويضات ومعدل الخصوبة في الانخفاض ، مما يقلل من فرص حدوث ذلك ، لكنه ليس شيئًا لا يمكن أن يحدث على الإطلاق.

عمر شريكك مهم

بقدر ما يهم عمرك أثناء العملية، يجب أن تضع في اعتبارك عمر شريكك أيضًا تنخفض خصوبة الرجال أيضًا مع تقدم العمر ، لكن المعدل أقل من النساء.

لا تنتظر لطلب التدخل الطبي

إذا كنت أنت وشريكك في منتصف أواخر الثلاثينيات ولا يمكنك الحمل في غضون ستة أشهر من المحاولة ، فلا تتردد في طلب التدخل الطبي، وفي الواقع من الأفضل البدء بفحص الخصوبة قبل التخطيط لطفلك إذا كانت هناك مضاعفات ، ابدأ العلاج في أسرع وقت ممكن.

لا يمكن أن تحل علاجات الخصوبة جميع المشاكل المرتبطة بالعمر

قبل التفكير في الحمل بعد سن 35 ، يجب أن تضع في اعتبارك أن علاجات الخصوبة لا يمكن أن تحل جميع مضاعفات الخصوبة المرتبطة بالعمر، و تكون علاجات الخصوبة أكثر نجاحًا إذا تم اكتشاف المشكلة مبكرًا،على سبيل المثال، سيختلف معدل نجاح التلقيح داخل الرحم (IUI) خلال العشرينات والثلاثينيات من العمر.

تبني أسلوب حياة صحي

يلعب أسلوب الحياة الصحي دورًا محوريًا في ضمان عدم تدهور خصوبتك عندما يكون عمرك أكثر من 35 عامًا، يجب أن تكون حريصًا في نظامك الغذائي وصحتك قد ينصحك طبيبك بما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام

تناول نظام غذائي مغذي

تغيير أنماط النوم وتقليل التوتر

تجنب السكر والكافيين

الإقلاع عن التدخين وشرب الكحوليات