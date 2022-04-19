الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شركات السياحة»: بوابة العمرة تجسيد لحرص الدولة على راحة مواطنيها

صوره ارشفيه
صوره ارشفيه

نشرت غرفة شركات السياحة فيديو تعريفي لبوابة العمرة، مؤكدة أنها تجسيد لحرص الدولة على راحة المواطنين وحقوقهم  في الداخل والخارج.

وأوضحت الغرفة، ان الفيديو يعمل على تسهيل الإجراءات وتشجيع المنافسة ومواكبة التطور التقني بمصر والسعودية.

وأكدت أن البوابة المصرية للعمرة تعد إنجازاً حقيقياً سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة في مسار وآلية تنفيذ رحلات العمرة بمصر؛ وأضافت الغرفة أن البوابة تعد أيضا تجسيداً واقعياً لحرص الدولة بكافة أجهزتها على صالح المواطنين المصريين والعمل على راحتهم وسلامتهم؛ وكذلك رعايتهم وحفظ كافة حقوقهم داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك في فيديو جراف أعدته غرفة شركات السياحة حول البوابة المصرية للعمرة وأهمية إنشائها؛ وأضافت الغرفة أن البوابة والتي صدر مؤخراً القانون المختص بإنشائها وتنظيم عملها تأتي لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع بمصر في مختلف المجالات وحرص الحكومة على رقمنة كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين بالجمهورية الجديدة؛ كما أنها تواكب الميكنة الشاملة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لكافة إجراءات العمرة؛ وأضافت غرفة شركات السياحة أن البوابة تساهم في تسهيل كافة إجراءات العمرة على المواطنين والشركات السياحية على حد سواء؛ وكذلك تشجيع منافسة الشركات لخدمة المعتمرين؛ وتقديم أرقى الخدمات وبأسعار تنافسية؛ ومعرفة المواطن حقوقه كاملة.

 

 

VID-20220419-WA0000
VID-20220419-WA0000
وابة العمرة غرفة الشركات السياحة الإجراءات وتشجيع المنافسة تنفيذ رحلات العمرة بمصر شركات السياحة

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وائل لطفي

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