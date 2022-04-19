الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

رئيس «النواب» أثناء مناقشة «ختامي الموازنة»: لا كلمة لأي نائب كان دوره أمس

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه لن يمنح الكلمة لأي نائب للتعليق على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2021 ممكن كان دورهم -الكلمة- بجلسة أمس.

وأضاف جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن: «أنا بأقول ومن خلال مكبرات الصوت واللي في القاعة سمعني ومن خارج القاعة يسمعني جيدا، لن أمنح الكلمة لأي نائب كان دوره أمس، لأن لدينا جدول أعمال مزدحم جدا اليوم، وعلة جميع النواب ممن يتم منح الكلمة لهم مراعاة الوقت المحدد».

ويستكمل المجلس خلال الجلسة العامة اليوم مناقشة  تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020/2021.  

و كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن الحساب الختامي عن موازنة الهيئات الاقتصادية لعام 20/21 والبالغ عددها 53 هيئة، أسفر عن أن 36 هيئة اقتصادية حققت ربحا مقابل 32 هيئة اقتصادية حققت ربحا خلال العام المالي 19/20.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، أن 13 هيئة اقتصادية حققت خسائر خلال العام المالي 20/21 مقابل 14 هيئة في العام السابق، فيما حققت 4 هيئات اقتصادية توازن بين التكاليف والمصروفات.      

 وأوضح الفقي أن إجمالي ما يؤول من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة، بلغ 152 ونصف مليار جنيه، في حين بلغ ما يؤول للهيئات الاقتصادية من الموازنة من منح وإعانات نحو 302 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن الخزانة العامة تتحمل دعم للهيئات الاقتصادية بفارق كبير يقدر بـ 150 مليار جنيه.

وقال إن تقرير اللجنة أوصى بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها، متابعا: «وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي».

وأشار إلى أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، رصد زيادة في الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالي فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.

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وائل لطفي

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