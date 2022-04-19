القبض على طرفي مشاجرة قتلوا عاملا بمصنع في المعادي

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طرفي مشاجرة تسببوا في وفاة عامل بمصنع بسبب خلافات بينهم في منطقة المعادي.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 4 أشخاص جميعهم يعملون بأحد المصانع محل البلاغ، مقيمين بمحافظة أسيوط وإثنين منهم مصابين بجروح بالجسم.

والطرف الثانِ شخصين يعملان بذات المصنع أحدهما "توفى" متأثراً بإصابته بطعنات بالجسم، بسبب خلافات بينهما حول العمل بالمصنع المشار إليه فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى "المتوفى" بالضرب على إثنين من أفراد الطرف الأول بإستخدام ماسورة حديدية.

فقام على أثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على الأخير "المتوفى" باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.