الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على طرفي مشاجرة قتلوا عاملا بمصنع في المعادي

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط طرفي مشاجرة تسببوا في وفاة عامل بمصنع بسبب خلافات بينهم في منطقة المعادي.

تبلغ لقسم شرطة المعادى بحدوث مشاجرة ووجود متوفى، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول 4 أشخاص جميعهم يعملون بأحد المصانع محل البلاغ، مقيمين بمحافظة أسيوط وإثنين منهم مصابين بجروح بالجسم.

والطرف الثانِ شخصين يعملان بذات المصنع أحدهما "توفى" متأثراً بإصابته بطعنات بالجسم، بسبب خلافات بينهما حول العمل بالمصنع المشار إليه فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى "المتوفى" بالضرب على إثنين من أفراد الطرف الأول بإستخدام ماسورة حديدية.

فقام على أثرها أحد أفراد الطرف الأول بالتعدى على الأخير "المتوفى" باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، العرض على النيابة للتحقيق.

منطقة المعادى مصنع عامل وفاة مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة

مجهولون يطلقون الرصاص على أمين شرطة ويسرقون سلاحه أثناء حراسة بنك بالقليوبية

اشتعال النيران في «مركب سياحي» بالغردقة

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل