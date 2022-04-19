مع اقتراب العيد.. احذر الفسيخ الفاسد في شم النسيم

يستعد المصريون للاحتقال بعيد شم النسيم، الإثنين المقبل الموافق 25 إبريل، والذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

ويأكل المواطنون في شم النسيم الفسيخ والبصل الأخضر والبيض الملون، ولكن بعض التجار من معدومى الضمير يستغلون تلك المناسبة ببيع فسيخ فاسد معتمدين على عدم معرفة المواطن ماإذا كان المعروض الفسيخ صالح للأكل أو فاسدا، وتستعرض“ الدستور ” كيفية صنع الفسيخ في المنزل، والطريقة التي يمكنك من خلالها معرفة الفسيخ الفاسد.

احذر الفسيخ الفاسد

ينتظر المصريون شم النسيم للإستمتاع فيه بالطقوس الفرعونية وهي تناول فسيخمملح وبصل أخضر و بيض ملون، وأيضاً الخروج للحدائق والمتنزهات مع العائلة، ولكن سرعان ما ينخدع البعض في شراء الفسيخ المملح الفاسد.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر، من تناول الفسيخ المملح في أيام رمضان، لأنه قد يؤدي إلى ارتباك شديد في الجهاز الهضمي وبالتالي سيضطر الإنسان للإفطار وعدم إكمال صيامه من اجل تناول الأدوية.

كيف يمكنك معرفة الفسيخ السليم من الفاسد؟

1 - يجب عليك اختيار السمكة المتماسكة وليست الطرية.

2 - تكون السمكة ملساء، ذو رائحة مميزة وليست منفرة.

3 - سبب مرارة الفسيخ المملح يعود لطريقة التخزين، فإذا كانت خاطئة ستكون للسمكة رائحة سيئة لا تستطيع تقبلها ومن ثم تذوقها.