الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع اقتراب العيد.. احذر الفسيخ الفاسد في شم النسيم

الفسيخ
الفسيخ

يستعد المصريون للاحتقال بعيد شم النسيم، الإثنين المقبل الموافق 25 إبريل، والذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة.

ويأكل المواطنون في شم النسيم الفسيخ والبصل الأخضر والبيض الملون، ولكن بعض التجار من معدومى الضمير يستغلون تلك المناسبة ببيع فسيخ فاسد معتمدين على عدم معرفة المواطن ماإذا كان المعروض الفسيخ صالح للأكل أو فاسدا، وتستعرض“ الدستور ” كيفية صنع الفسيخ في المنزل، والطريقة التي يمكنك من خلالها معرفة الفسيخ الفاسد.

احذر الفسيخ الفاسد

ينتظر المصريون شم النسيم للإستمتاع فيه بالطقوس الفرعونية وهي تناول فسيخمملح وبصل أخضر و بيض ملون، وأيضاً الخروج للحدائق والمتنزهات مع العائلة، ولكن سرعان ما ينخدع البعض في شراء الفسيخ المملح الفاسد.

وحذر استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هاني الناظر، من تناول الفسيخ المملح في أيام رمضان، لأنه قد يؤدي إلى ارتباك شديد في الجهاز الهضمي وبالتالي سيضطر الإنسان للإفطار وعدم إكمال صيامه من اجل تناول الأدوية.

كيف يمكنك معرفة الفسيخ السليم من الفاسد؟

1 - يجب عليك اختيار السمكة المتماسكة وليست الطرية.

2 - تكون السمكة ملساء، ذو رائحة مميزة وليست منفرة.

3 - سبب مرارة الفسيخ المملح يعود لطريقة التخزين، فإذا كانت خاطئة ستكون للسمكة رائحة سيئة لا تستطيع تقبلها ومن ثم تذوقها.

عيد شم النسيم المصالح الحكومية موعد شم النسيم الفسيخ الفاسد الفسيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الأحد والإثنين إجازة بالبنوك بمناسبة عيد تحرير سيناء وشم النسيم

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة 72 ساعة مقبلة

مجهولون يطلقون الرصاص على أمين شرطة ويسرقون سلاحه أثناء حراسة بنك بالقليوبية

اشتعال النيران في «مركب سياحي» بالغردقة

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى اليوم

زوارق حربية إسرائيلية تطلق النار باتجاه مراكب الصيادين فى غزة

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع على إسرائيل