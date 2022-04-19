الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال 24 ساعة.. «الرادار» يرصد 1241 مخالفة سرعة زائدة

الرادار
الرادار

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عددا من الحملات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1241 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و106 مخالفات سير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 12 دراجة نارية مخالفة، 15 مخالفة موقف عشوائى، 24 مخالفة شروط الترخيص. 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

لوائح المرور قائدي السيارات المخالفين الحملات المرورية الإدارة العامة للمرو

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